СГ «ТАС» снизила сбор страховых платежей

По итогам первого полугодия 2009 года страховые платежи ЗАО «Страховая группа «ТАС» составили 119,5 млн. грн., что на 29% меньше показателя аналогичного периода 2008 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

Снижение сбора страховых платежей он объясняет фактически закрытием банковского канала продаж страховых продуктов, на который ранее приходилось около 25% объема собранных компанией страховых платежей.

По информации Д.ГРИЦУТЫ, страховые выплаты по итогам первого полугодия составили около 60 млн. грн., что на 10% меньше показателя за аналогичный период 2008 года. Уровень выплат по итогам первого полугодия – 52% против 40% в 2008 году и 28-32% в 2006-2007 гг.

По данным компании, страховые платежи по КАСКО по итогам первого полугодия 2009 года составили 42,1 млн. грн., выплаты - 40,5 млн. грн. Доля КАСКО в страховом портфеле СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года составляла 35%. Доля выплат по КАСКО в общем объеме выплат СГ «ТАС» увеличилась с 61% в І полугодии 2008 года до 68% в І полугодии 2009 года.

Страховые платежи компании по ОСАГО в І полугодии 2009 года составили 32,5 млн. грн., а выплаты выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,8 млн. грн.

Страховые платежи по Зеленой карте в СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 61% и составили 3,7 млн. грн., а выплаты выросли на 40% и составили 1,3 млн. грн. Доля Зеленой карты в страховом портфеле СГ «ТАС» увеличилась на 1% до 3%.

Страховые платежи по имущественному (не транспортному) страхованию СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20,3 млн. грн. Доля этого вида страхования в страховом портфеле СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 9% до 17%. Выплаты по этому виду страхования в І полугодии 2009 года составили 2,8 млн. грн. Доля выплат по имущественному (не транспортному) страхованию в общем объеме выплат СГ «ТАС» составила 5%.

Доля туристического страхования в портфеле СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года по сравнению с І полугодием 2008 года сохранилась на уровне 2%: собрали 2,2 млн. грн. Доля выплат по этому виду страхования в общем объеме выплат СГ «ТАС» осталась на уровне 1%.

Доля добровольного медицинского страхования (ДМС) в портфеле СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года составила 1%: собрали 1,5 млн. грн. Выплаты по ДМС в І полугодии 2009 года в общем объеме выплат компании составили 3%.

Количество действующих договоров СГ «ТАС» в І полугодии 2009 года увеличилось на 45 тыс. штук: с 515,1 тыс. шт. до 560 тыс. шт.

Как сообщил Д.ГРИЦУТА, с начала кризиса компания сократила количество центров продаж с 400 до 340, что, конечно, привело к сокращению количества сотрудников компании. При этом он отметил, что эти и ряд других мер позволили сократить административные расходы СГ «ТАС» на 50%.

По словам председателя правления СГ «ТАС», в текущем году компания будет уделять особое внимание развитию собственной агентской сети. Так, с сентября в компании начнет работу школа по подготовке страховых агентов, которую Д.ГРИЦУТА назвал «корпоративным университетом». Именно агентский канал продаж в компании считают наиболее перспективным.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая группа «ТАС» создано в 1998 году.

В структуре СГ «ТАС» более 30 региональных дирекций и филиалов и около 340 центров продаж по всей Украине. Агентская сеть компании составляет около 3000 человек.

На начало июня 2009 года кипрской Alkemi Limited принадлежало 24,8% акций ЗАО «Страховая группа «ТАС».

Конечным владельцем СГ «ТАС» является Сергей ТИГИПКО.