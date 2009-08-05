Тимошенко откроет личный счет в «Родовид Банке»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена открыть личный депозитный счет в «Родовид Банке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам во время посещения в Киеве одного из филиалов «Родовид Банка».

«Я часть своих сбережений в «Родовид Банк» принесу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком размере сбережений идет речь, премьер сказала: «Думаю, то, что я смогла накопить, я принесу в «Родовид Банк».

По ее мнению, сбережения лучше хранить в нескольких банках. «Лучше диверсифицировать риски», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что чиновники Кабинета министров уже со следующего месяца будут получать зарплату через «Родовид Банк».