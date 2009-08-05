«БТА Банк» поддержит свою долю в капитале «Оранты»

Казахстанский «БТА Банк» уже в течение августа поддержит свою долю в акционерном капитале НАСК «Оранта». Об этом говорится в сообщении пресс-службы страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в конце прошлой недели, 31 июля, «БТА Банк» (Казахстан), по итогам проведенного в НАСК «Оранта» компанией Deloitte (Deloitte&Touche) due diligence, еще раз заявил руководству «Оранты» свое решение поддержать собственную акционерную долю в крупнейшей украинской страховой компании в размере 35,17% уже в августе.

«Мы считаем важным и необходимым решением поддержать свою долю в НАСК «Оранта», так как это оправданная инвестиция. Нет сомнений в том, что «Оранта» - перспективный актив - исходя из отчетности компании за последние несколько лет, - заявил представитель «БТА Банка» (Казахстан) Павел ПРОСЯНКИН. – Кроме того, поддержка акционеров необходима компании в период кризиса, чтобы обеспечить бесперебойную работу с клиентами и выполнение утвержденного с акционерами стратегического плана развития компании на 5 лет. «БТА Банк» же, как крупнейший акционер страховой компании, считает себя, в первую очередь, ответственным за положение дел в компании и ее будущее».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2009 г. на собрании акционеров НАСК «Оранта» было принято решение увеличить уставный фонд страховщика на 600 млн. грн. - до 775,125 млн. грн., путем дополнительного выпуска 102 580 000 простых именных акций существующей номинальной стоимости (5,85 грн.) за счет дополнительных взносов.

1 июля «БТА Банк» (Казахстан) подписался на 36 079 759 штук простых именных акций компании на сумму 211 млн. 066 тыс. 590,15 грн., что составляет 35,17% акций дополнительной эмиссии страховщика.

6 июля от акционеров компании и инвесторов получены заявки на покупку акций дополнительной эмиссии в количестве 102 104 037 штук на общую сумму 597 308 616,45 гривень, что составляет 99,53 % запланированного объема эмиссии.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» - 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.