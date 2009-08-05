Fitch подтвердило рейтинги "ПриватБанка" и еще трех банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Индустриалбанка" с уровня "B-" до "CCC". Прогноз по рейтингу – "негативный".

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Одновременно рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные РДЭ "ПриватБанка" - "B", банка «Хрещатик» и банка «Пивденный» - "B-" и национальный долгосрочный рейтинг "Диамантбанка" - "B+(ukr)". Прогноз по перечисленным рейтингам – "негативный".

В сообщении отмечается, что при анализе указанных пяти частных банков, имеющих украинских владельцев, Fitch принимало во внимание резкое ухудшение качества активов в течение 1 полугодия 2009 г., вызванное обесценением гривни в 4-м квартале 2008 г. и резким экономическим спадом, а также учитывало вероятное дальнейшее увеличение отчислений под обесценение кредитов.

По информации Fitch, аналогично другим банкам в стране, каждый из пяти рассматриваемых банков сообщил о существенном росте проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) и/или пролонгации и реструктуризации кредитов в 1 полугодии 2009 г. Это оказывает заметное давление на капитал банков и, поскольку способность абсорбировать убытки остается умеренной, Fitch полагает, что вероятно возникнет потребность в поддержке капитала.

Ситуация с ликвидностью остается сложной, хотя отток депозитов ослаб во 2-м квартале 2009 г. как в секторе в целом, так и в рассматриваемых банках (за исключением "Индустриалбанка") после значительного оттока в 4-м квартале 2008 г. – 1-м квартале 2009 г. Краткосрочные риски рефинансирования являются умеренными в каждом из рассматриваемых банков.

В ближайшее время Fitch рассмотрит рейтинги украинских банков, находящихся в государственной собственности, а в сентябре планирует провести анализ по банкам Украины с иностранными владельцами, уделяя особое внимание индивидуальным рейтингам.