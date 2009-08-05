Восстановление платежеспособности банков позитивно для финсистемы

Восстановление платежеспособности трех проблемных банков («Финансы и Кредит», банк «Надра» и «Родовид Банк») должно оказать позитивное влияние на финансовую систему Украины в целом.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

По его словам, после решения отказаться от государственной рекапитализации финансовая стабилизация банка «Финансы и Кредит» зависит только от его акционеров. Аналитик оценивает шансы данного банка на восстановление платежеспособности как высокие.

В то же время, по мнению Я.СТЕЦИКА, в отличие от банка «Финансы и Кредит», у «Надра Банка» нет сильных акционеров. Он считает, что поэтому банку не хватит средств для возврата депозитов без государственной поддержки.

Аналитик также прогнозирует, что государственных средств, которые «Родовид Банк» получил в рамках программы рекапитализации, будет достаточно лишь для выполнения обязательств. Как следствие, банк столкнется с трудностями при привлечении клиентов в будущем, прогнозирует Я.СТЕЦИК.

Напомним, что акционеры банка «Финансы и Кредит» одобрили программу финансовой стабилизации, которая предусматривает увеличение уставного капитала во втором полугодии 2009 года. В результате запланированного увеличения капитала уровень достаточности капитала банка должен достичь 12,5% к концу года.

Помимо этого, банк «Надра» объявил о начале возврата депозитов своим вкладчикам с 10 августа.

В свою очередь, «Родовид Банк» сообщил, что выплатил клиентам 29 млн. грн. в течение двух дней после вливания правительством 2,8 млрд. грн. в капитал банка.