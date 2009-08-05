СК «ИНГ Жизнь Украина» объявила о ликвидации

ЗАО «Страховая компания «ИНГ Жизнь Украина» объявила о ликвидации.

Соответствующее сообщение компании опубликовано в газете «Урядовый Курьер» №140 за 5 августа.

В сообщении указывается, что срок, в течение которого кредиторы могут выдвигать свои требования, составляет 2 месяца с даты публикации сообщения о ликвидации компании. Требования должны быть изложены в письменной форме и направлены по адресу компании в указанный выше срок.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2008 года "ING Continental Europe Holdigs, B.V." (Амстердам, Нидерланды) сконцентрировала 99,9909% акций (219 980 штук) компании по страхованию жизни ЗАО «СК «Феникс-Жизнь». В середине августа СК «Феникс-Жизнь» была переименована в СК «ИНГ Жизнь Украина». Ранее данный пакет акций лайфовой СК принадлежал ЗАО «СК «Феникс».

В средине ноября 2008 года группа ING приняла решение отложить выход на украинский рынок страхования жизни.

Ранее ING заявляла о намерении начать деятельность по страхованию жизни в Украине в первой половине 2009 года.