Astrum: на валютный рынок влияют сильные факторы

В настоящее время валютный рынок Украины находится под влиянием нескольких сильных, однако разнонаправленных факторов.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

С одной стороны, по его словам, гривню поддерживают: успешный платеж за импортированный в июле газ; погашение суверенных еврооблигаций; новость о том, что транш от МВФ в размере 3,3 млрд. долл. уже перечислен в Украину. С другой стороны, рынок ожидает увеличения розничного спроса на иностранную валюту, связанного с выплатой вкладов «Родовид Банком» и, возможно, банками «Киев» и «Надра» на фоне истечения срока действия мораториев на осуществление выплат, сообщил экономист.

А.БЛИНОВ считает, что в ближайшие несколько дней многое будет зависеть от интервенций НБУ.

Экономист также отметил, что в среду, 5 августа, украинская валюта продолжала падать и пересекла отметку 8 грн./долл. На межбанковском рынке гривня потеряла 1,2% по отношению к доллару, сообщил А.БЛИНОВ. Он напомнил, что НБУ не присутствовал на рынке, поскольку среда не является днем интервенций.