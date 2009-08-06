Наличный курс доллара вырос

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., что на 0,4% дороже, по сравнению с 5 августа, продают – по 8,09 грн./долл. – на 0,3% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,04 грн./долл., по продаже – 8,05-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 5 августа и составляет 11,42 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 11,67 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,53 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,73 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 5 августа, повысился на 1,5% и составляет сегодня в среднем 0,2434 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2582 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,255 грн./рубль, по продаже – 0,254-0,262 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 7,99 грн./долл., что на 0,3% дороже, чем вчера, продажи – 8,09 грн./долл. - на 0,4% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – 8,07-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,7%, по сравнению с 5 августа, и составляет 11,46 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 11,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,35-11,53 грн./евро, по продаже – в пределах 11,63-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 5 августа, повысился на 2,2% и составляет в среднем 0,2418 грн./рубль, курс продажи – незначительно понизился – до 0,2598 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,252 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,265 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 7,97/8,09 грн., евро – 11,45/11,65 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 7,95/8,05 грн., евро – 11,40/11,65 грн., рубль – 0,245/0,255 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 6 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,6830, к евро – 11,071203, к российскому рублю – 0,24678.