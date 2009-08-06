Харьков ожидает присвоения нового кредитного рейтинга

Власти Харькова ожидают от агентства «Moody’s Investors Service» присвоения нового международного кредитного рейтинга.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета Харькова.

Сообщается, что для обновления рейтинга на сегодня запланирована рабочая встреча представителей международного агентства «Moody’s» с сотрудниками Харьковского городского совета.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило долгосрочные рейтинги Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с "Негативным" прогнозом, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "AA-(ukr)" с прогнозом "Стабильный". Эти прогнозы учитывают ухудшение экономических показателей города, в частности, уменьшение налоговых доходов и негибкость операционных расходов.

Справка УНИАН. В мае 2009 г. «Moody`s» понизило рейтинг Харькова по обязательствам в иностранной и национальной валюте с В1 до В2 с прогнозом «Негативный». Понижение рейтинга было связано с решением агентства от 12 мая о снижении рейтингов долговых обязательств правительства Украины с В1 до В2. Прогноз "негативный" был обусловлен сохраняющейся непрочностью экономики и банковской системы страны.

С 26 февраля рейтинг Харькова находился на пересмотре с возможностью понижения из-за политической неопределенности в стране и проблем в банковском секторе.

По классификации «Moody`s», ценные бумаги и эмитенты, которым присвоены рейтинги группы B, считаются достаточно рискованными для долгосрочных инвестиций.

В 2004 г. Харьковский городской совет признал международные рейтинговые агентства «Fitch» и «Moody’s», а также киевское агентство «Кредит-Рейтинг» победителями тендера на предоставление рейтингов.