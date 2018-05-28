Финрезультаты банков - убытки прибывают...

Вынужденная чистка активов и необходимость формирования дополнительных резервов под проблемную задолженность вынудила украинские банки показать по итогам первого полугодия огромные убытки. При этом эксперты говорят, что банки практически завершили процесс отсеивания «проблемки» и теперь будут решать, что с ней делать дальше.

Можно сказать, что только теперь мы можем видеть в цифрах, насколько сильно мировой финансовый кризис повлиял на банковскую систему Украины. Так, истинные масштабы проблем заемщиков, связанные с девальвацией национальной валюты Украины, а также с ухудшением экономической ситуации в целом, стали видны только сейчас, когда из-за стремительного роста проблемной задолженности банки вынуждены были формировать дополнительные резервы и тем самым уменьшать прибыль.

Такая чистка активов привела к тому, что треть украинских банков закончили первое полугодие с убытком, при этом по некоторым банкам убыток против показателя первого квартала увеличился в разы. В целом же по итогам января-июня количество убыточных банков увеличилось в полтора раза и достигло 64, против 41 за первый квартал. На 1 июля общий чистый убыток нашей банковской системы составил 14,321 млрд. грн. Суммарный убыток банков группы «крупнейшие» по итогам первого полугодия составил 9,06 млрд. грн., против 6,3 млрд. грн. убытка за первый квартал.

Финансовый результат банков Украины (прибыль/ (убыток)) входящий в I группу 2008 г. (тыс. грн.) I кв. 2008 г.* (тыс. грн.) I кв. 2009 г.* (тыс. грн.) I п. 2008 г. (тыс. грн.) I п. 2009 г. (тыс. грн.) ПриватБанк 1 291 776 354 682 339 389 738 931 405 272 Райффайзен Банк Аваль 527 395 335 578 -368 969 389 966 -1 084 986 Укрэксимбанк 622 141 130 321 7 643 327 010 12 205 Ощадбанк 305 777 85 922 439 279 180 184 753 673 УкрСиббанк 427 621 70 841 -851 822 184 604 -830 665 Укрсоцбанк 791 795 130 200 54 156 265 844 61 657 Альфа-банк 158 262 19 050 -161 443 29 919 -192 818 ОТП Банк 76 595 87 270 -211 768 108 359 -565 334 Проминвестбанк 99 303 148 354 -220 047 360 046 -357 211 ВТБ Банк 55 767 9 768 8 285 11 878 1 742 Банк "Надра" 25 857 27 840 -557 535 56 587 -1 040 895 Банк "Форум" 10 271 11 951 -86 685 41 602 -283 290 ПУМБ 13 100 16 082 -119 759 62 011 -604 127 Банк "Финансы и Кредит" 142 592 12 475 224 98 446 -187 364 Брокбизнесбанк 70 013 19 865 6 893 43 089 9 950 Сведбанк 39 597 5 452 -167 659 15 772 -478 942 Укргазбанк 204 242 28 763 4 162 64 365 -76 419 Укрпромбанк 17 912 25 804 -4 441 364 52 228 -4 603 184 4 880 016 1 520 218 -6 327 020 3 030 841 -9 060 736

* - по итогам 1 квартала 2008 года и 1 полугодия 2008 года в группу «крупнейшие» входил «Кредитпромбанк» (прибыль за 1 кв. 2008 года – 11,823 млн. грн., по итогам 1 полугодия 2008 года – 17,563 млн. грн.), при этом не входили Укргазбанк и Сведбанк (прибыль в 1 кв 2008 года – 28,763 млн. грн. и 5,452 млн. грн., по итогам 1 полугодия 2008 года – 64,365 млн. грн. и 15,772 млн. грн. соответственно).

«Просто идет чистка активов. Даже в банках с иностранным капиталом идет активная чистка активов, активное формирование резервов, естественно, резервы идут на расходную часть и даже с неизменной доходной частью, это бы уменьшило прибыль», - говорит эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Действительно, такие крупные банки с иностранным капиталом, как «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк» и «Альфа-Банк» завершили первое полугодие с убытком. В то же время их коллеги из «Калион Банк Украина», «Ситибанк (Украина)», и «ИНГ Банк Украина» явно выделись из общей массы банков, так как завершили январь-июнь с прибылью, при этом продемонстрировав рост против показателя первого полугодия 2008 года («Калион Банк Украина» увеличил более чем в 2 раза – до 193,09 млн. грн., «Ситибанк (Украина)» удвоил прибыль - 245,729 млн. грн., «ИНГ Банк Украина» увеличил на 10% - до 92,686 млн. грн.). Вероятно, консервативные подходы в кредитовании, в частности при кредитовании населения, стали основными причинами таких результатов.

При этом, отмечает А.ЖОЛУДЬ, основной убыток по итогам первого полугодия показали банки с временной администрацией. Так в пятерку самых убыточных в январе-июне попали сразу четыре таких банка:

1. Укрпромбанк — 4,603 млрд. грн.

2. Родовид Банк — 1,503 млрд. грн.

3. Банк «Киев» — 1,203 млрд. грн.

4. Райффайзен банк Аваль — 1,084 млрд. грн.

5. Банк «Надра» — 1,040 млрд. грн.

По словам начальника отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александра ПЕЧЕРИЦЫНА, ухудшение качества активов украинских банков прекратилось еще весной, когда произошла некоторая стабилизация курса гривни и население освоило покупку валюты через проводимые Нацбанком спецаукционы. При этом оглашенные в июне официальные данные относительно доли проблемных активов по системе на уровне 5,4% явно были ниже реального показателя, который, по словам ПЕЧЕРИЦЫНА, составляет не менее 15%.

«Если качество активов будет оставаться на том же уровне (на уровне марта – Авт.), мы это оцениваем, где-то 15%, и не будет ухудшаться, то банки будут продолжать показывать убытки, будут приближаться к этому уровню в своей официальной отчетности, но это уже предсказуемо и рынок этого уже ожидает», - говорит А.ПЕЧЕРИЦЫН.

В свою очередь, заместитель председателя правления «Проминвестбанка» Вячеслав КРАВЕЦ подчеркнул, что банки сами заинтересованы в том, чтобы показать НБУ реальные цифры. Нацбанк при этом выступает в роли врача, которому нужно поставить правильный диагноз и определить эффективный курс лечения, чего нельзя сделать, если банк-пациент скрывает свой недуг.

«Качество кредитного портфеля продолжает ухудшаться, и дальше сдерживать, приукрашивать эту ситуацию уже сложно. Уж лучше горькая правда, и лучше чтобы мы видели реальную картину», - отметил Вячеслав КРАВЕЦ. – Это шанс для банков, абсолютно правильное решение с точки зрения того, чтобы увидеть реальную картину в отчетности, а не во время проверок, которые проводятся время от времени в разных банках».

Эксперты заявляют, что каких-то существенных изменений в доходной базе банков в первом полугодии не произошло, и все же отмечают, что некоторое уменьшение доходов финансовых учреждений таки имело место.

«Основные доходы те же, что и были, просто их объемы уменьшились. Сейчас, например, объемы кредитования намного меньше, чем были ранее, финансовое обслуживание также уменьшилось, соответственно, как процентные, так и комиссионные доходы упали. При этом процентные доходы упали в большей степени, потому что новые кредиты практически не выдаются», - говорит А.ЖОЛУДЬ.

Пятерка самых прибыльных банков по итогам первого полугодия выглядела следующим образом:

1. Ощадбанк — 753,673 млн. грн.

2. Приватбанк — 405,272 млн. грн.

3. Ситибанк (Украина) — 245,729 млн. грн.

4. Калион Банк Украина — 193,09 млн. грн.

5. ИНГ Банк Украина — 92,686 млн. грн.

Основной угрозой финансового состояния банков сегодня является девальвация национальной валюты, которая приведет к дальнейшему ухудшению качества активов.

«Если же будут очередные потрясения, очередная девальвация, какие-то новые законодательные новации (которые будут мешать банкам бороться с проблемной задолженностью – Авт.) и другие нюансы, то, конечно, это ускорит темп роста убытков и ухудшит качество активов», - отметил А.ПЕЧЕРИЦЫН.

В данном случае банки будут нуждаться в экстренной капитализации и, вероятно, единственным источником ее проведения станет карман акционеров. Но вот захотят ли акционеры вливать ресурс, да и способны ли они сегодня это сделать, это уже вопрос, не решив который, банк может оказаться в очень сложной ситуации.

Пока эксперты не ожидают каких-то существенных потрясений для банков, но все же не исключают, что некоторые средние банки могут испытывать трудности с выполнением обязательств по внешним займам.

«Каких-то шоков, подобных тому, что был осенью прошлого года, я не ожидаю, то есть банки не ожидают резкого ухудшения, да, возможно, среди средних банков еще будут какие-то проблемы, связанные с выплатой внешней задолженности, значительная часть которой для средних банков приходится на второе полугодие», - говорит А.ЖОЛУДЬ.

В целом, как бы не бросались в глаза огромные убытки банков, банкиры говорят, что банковская системы все равно должна была пройти через это, после чего взять курс на оздоровление.

«Чистка активов подходит к концу. Мы потихонечку начинаем видеть все реалии банковской системы и, соответственно, думать над дальнейшими шагами, которые будут исходить из тех реалий, которые будут зафиксированы сейчас в отчетности», - подчеркивает В.КРАВЕЦ. – Говорят, что еще будут второй и третий кризис, я думаю, что это не так, и что все, что могло вылезти, уже вылезло. Теперь будет период тяжелого, болезненного, но оздоровления и параллельно с этим списания "безнадеги" (безнадежной задолженности - Авт.), потому что дальше никак путей нет».

Алексей Ватрухин (УНИАН)