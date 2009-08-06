Межбанк: доллар продолжает рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0050/8,0480 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2570/0,2585 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5340/11,5960 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4404/1,4406 долл./евро (среда - 1,4385/1,4387 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,75 грн./долл.