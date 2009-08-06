Налоговики в июле перечислили в Сводный бюджет 13,8 млрд. грн.

В июле налоговики перечислили в Сводный бюджет 13,8 млрд. грн., что на 2,6% больше (на 353,6 млн. грн.), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года перечислено 92,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины Александр БУХАНЕВИЧ сегодня во время пресс-конференции.

Он также отметил, что план поступлений в общий фонд Государственного бюджета в июле перевыполнен на 2,5% – налоговики перечислили 7 млрд. 761,8 млн. грн., на 191 млн. грн. больше.

План поступлений в общий фонд Госбюджета в январе-июле выполнен на 102% - перечислено 53,7 млрд. грн., дополнительно в бюджет поступило 1 млрд. 60,9 млн. грн.

Как отметил А.БУХАНЕВИЧ, в январе-июле бюджетные назначения перевыполнены по налогу на добавленную стоимость – на 3,1% (всего поступило 26,1 млрд. грн., дополнительно – 786,7 млн. грн.), по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – на 11,6% (всего поступило 6,6 млрд. грн., дополнительно – 687 млн. грн.) и по налогу на прибыль – на 2,7% (всего поступило 15,8 млрд. грн., дополнительно – 421 млн. грн.).

А.БУХАНЕВИЧ отметил, что на сегодня существуют проблемы по поступлениям от рентной платы, поскольку цена нефти, заложенная в Госбюджете-2009, в три раза превышает реальную.

В январе-июле 2009 г. в местные бюджеты налоговики перечислили 33,6 млрд. грн. По результатам контрольно-проверочной работы в местные бюджеты было доначислено налога с доходов физических лиц и штрафных санкций на сумму 349,4 млн. грн.