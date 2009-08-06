Единый реестр недобросовестных налогоплательщиков

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) инициировала создание единого реестра недобросовестных налогоплательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины Александр БУХАНЕВИЧ сегодня во время пресс-конференции.

«Мы планируем создать такую базу, в которой будут значиться все недобросовестные плательщики налогов, которые, на наш взгляд, нарушают налоговое законодательство», - отметил представитель ГНАУ.

По словам А.БУХАНЕВИЧА, планируется, что на сайте ГНАУ будет размещен список фамилий и предприятий, которые являются, по мнению налоговиков, недобросовестными. Таким образом, все контрагенты, которые должны работать с такими предприятиями, будут предупреждены о том, что они имеют проблемы в сфере уплаты налогов.

«Я думаю, что это даст позитивный результат по увеличению поступлений в Государственный бюджет и в борьбе с теневым бизнесом», - подчеркнул он.