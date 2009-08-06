Налоговики намерены создать единый реестр

В Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) планируют создать единый реестр электронных налоговых накладных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы ГНАУ Александр БУХАНЕВИЧ сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, ГНАУ внесла на рассмотрение Кабинета министров идею создания единого реестра электронных налоговых накладных.

«Это второй этап внедрения электронной отчетности, которая введена в Украине с 1 апреля 2008 г.», - отметил он. На сегодня электронную отчетность подают 85,9% предприятий.

Представление электронных накладных в режиме on-line необходимо для того, чтобы налоговики могли оперативно отслеживать незаконные операции предприятий, подчеркнул А.БУХАНЕВИЧ.

По его словам, систему электронных накладных в ГНАУ планируют вводить в три этапа – на первом этапе накладные будут подавать предприятия, сумма возмещения налога на добавленную стоимость которым составляет более 1 млн. грн., на втором – более 500 тыс. грн., на третьем – до 100 тыс. грн.