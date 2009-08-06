В Украине в июле отмечена дефляция

В Украине дефляция в июле 2009 г. к июню 2009 г. составила 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года инфляция составила 8,5%.

По отношению к июлю прошлого года инфляция в июле т.г. составила 15,5%.

Инфляция за январь-июль 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г. составила 17,3%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе–июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).