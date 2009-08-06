Главное на 6 августа (вечер)

Финансы

В Украине дефляция в июле 2009 г. к июню 2009 г. составила 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года инфляция составила 8,5%.

По отношению к июлю прошлого года инфляция в июле т.г. составила 15,5%.

Инфляция за январь-июль 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г. составила 17,3%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе–июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Национальный банк Украины принял решение продлить в "Укрпромбанке" мораторий на удовлетворение требований кредиторов до 21 января 2010 года.

Как сообщили УНИАН в коммерческом банке, решение предусмотрено постановлением Нацбанка №447 от 5 августа 2009 года.

Как сообщалось, c 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация Национального банка Украины с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов на максимально возможный срок, согласно на то время действовавшего законодательства - полгода. С 5 августа 2009 года в силу вступил Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков”, которым возможность действия моратория в коммерческих банках продлена до 1 года.

Старший аналитик Astrum Investment Management Сергей ФУРСА прогнозирует, что у правительства Украины не должно возникнуть сложностей с обслуживанием внешнего публичного долга в 2009-11 гг.

По его мнению, «с погашением выпуска Украина-2009 негативное давление на кривую украинского долга должно значительно снизиться». Аналитик ожидает, что данное погашение приведет к формированию традиционной кривой доходности за счет опережающего роста цен облигаций на коротком конце кривой.

Как отметил С.ФУРСА, погашение следующего суверенного выпуска еврооблигаций Украины приходится на 4 марта 2011 г. По мнению аналитика, риски дефолта по этому выпуску минимальны.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины оплатило 0,5 млрд. долл. суверенного долга Украины.

Об этом 5 августа т.г. сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что таким образом Украина начала сокращать госдолг. «Это уже тот случай, когда мы сокращаем внешние долги Украины, и дальше будем их системно сокращать по мере того, как Украина будет выходить из кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Министерство финансов Украины на своем сайте сообщило, что 4 августа 2009 года было осуществлено погашение основной суммы и выплата процентов по облигациям внешнего государственного займа 2004 года с плавающей ставкой. Общая сумма платежа составила 512,950 млн. долл. США.

Валовые международные резервы Национального банка Украины в июле 2009 года (по оперативным данным) увеличились на 8,3%, или 2 млрд. 291,96 млн. долл., – до 29 млрд. 635,1 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (купля и продажа в долларовом эквиваленте) за июль составил 12 млрд. 228,8 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1,121 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (купля и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам июля составил 3 млрд. 930,2 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 384,3 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 2 млрд. 545,9 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 397,9 млн. долл. и на 31 июля составили 12 млрд. 928,9 млн. долл.

По данным НБУ, в июне 2009 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2008 года составил 4,1%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 4 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 0,1%). Против мая РЭОК гривни снизился на 1,6% вследствие обесценивания доллара США относительно основных мировых валют, включая евро, фунт стерлингов и швейцарский франк.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке произошла стабилизация цен на американскую валюту: к закрытию торгов ценовые уровни составили 8,0180/8,0510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины объявил о продаже долларов по курсу 7,75 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2570/0,2585 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2574/0,2589 грн./рубль, и к 12:00 сузился спрэд – 0,2583/0,2589 грн./рубль. К закрытию цены упали - 0,2573/0,2585 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,23 рублей за доллар (+0,105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4404/1,4406 долл./евро, а к 15:15 снизились до 1,4368/1,4370 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5340/11,5960 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх - 11,5460/11,6170 грн./евро, и к 12:00 достигли уровня 11,5908/11,6200 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились - 11,5260/11,5750 грн./евро.

Горно-металлургический комплекс

Украина за январь-июнь 2009 года экспортировала в Китай 970 тыс. тонн проката, в то время как за аналогичный период прошлого года в Китай было экспортировано всего лишь 11 тыс. тонн проката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

По его мнению, такое значительное увеличение объемов украинского экспорта в Китай связано со снижением себестоимости украинской продукции, которая сегодня ниже аналогичной китайской.

В то же время, по информации директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза», объем экспорта украинского проката на такие традиционные рынки сбыта, как Ближний Восток, снизился на 10% - до 2 млн. 863 тыс. тонн, в страны Европейского Союза – на 50% до 1 млн. 426 тыс. тонн, в Соединенные Штаты Америки – на 70% до 503 тыс. тонн.

По словам руководителя департамента по вопросам металлургического комплекса центра «Госвнешинформ» Владимира ПИКОВСКОГО, всего за шесть месяцев этого года было экспортировано украинского проката на 4,8 млрд. долларов.

Загрузка производственных мощностей украинских металлургических предприятий на данное время составляет 68%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

По его словам, это самый высокий уровень загрузки производственных мощностей, начиная с ноября прошлого года, когда уровень их загрузки снизился до 33%.

По мнению В.ВЛАСЮКА, высокая загрузка украинских метпредприятий объясняется снижением себестоимости украинской продукции, которая сегодня является после российской метпродукции одной из самых низких в мире. Так, если себестоимость одной тонны квадратной заготовки, произведенной в Китае, составляет сегодня 333 долл., то себестоимость аналогичной продукции украинских металлургов составляет 255 долларов.

По словам В.ВЛАСЮКА, снижение себестоимости украинского металла произошло, в первую очередь, за счет снижения стоимости железорудного сырья и кокса, а также предпринятых Кабмином мер по сдерживанию роста стоимости тарифов на железнодорожные перевозки и природного газа. В то же время, как отметил директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза, прописанные в заключенном между металлургами и Кабмином Меморандуме меры по развитию внутреннего рынка потребления металла пока что не принесли должного успеха. По его информации, поставки украинских металлургов на внутренний рынок за шесть месяцев этого года снизились на 60%.

Строительство

«Киевгорстрой» намерен завершить застройку шестого микрорайона «Осокорки-Северные» в Киеве в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК.

«Все дома будут введены в 2011 году», - сказал он.

В.КОЗАЧУК сообщил, что в микрорайоне будет построено 11 домов, из которых три дома (№1,2,3) введены в эксплуатацию, три дома (№7,8,9) открыты под заселение, три дома (№4,5,6) находятся на этапе строительства, дом №10 будет введен в эксплуатацию в этом году, а к строительству дома №11 компания приступила во втором квартале этого года.

При этом в микрорайоне продолжается строительство детского сада за собственные средства компании.

К застройке квартала привлечены шесть генподрядчиков: ОАО «Домостроительный комбинат «Отрадный», ОАО «ДСК-3», ОАО ЗЖБК им. С.Ковальской, «ДСК-4», Трест «Киевпидземшляхбуд-2», ООО «Монолит Плюс». В.КОЗАЧУК отметил, что дом №5 будет построен по новой концепции. В частности, проект предусматривает строительство бассейна, 6-этажный паркинг, офисные помещения и жилую часть.

В свою очередь директор ООО «Монолит Плюс» - генподрядчика строительства дома №6 Леонид ТКАЧУК отметил, что строительство дома планируется завершить в декабре текущего года.

«Все работы выполняются согласно графику. На сегодняшний день на строительстве дома работает около 100 рабочих. Задействованы все работы: монолитный каркас, кирпичная кладка, внутренние отделочные работы, отделка фасада. В декабре месяце мы готовы сдать этот дом», - сказал он.

По данным Л.ТКАЧУКА, общая площадь 25-этажного монолитно-каркасного дома составит 15,5 тыс. кв.м. На первых двух этажах дома разместятся офисные помещения, на 25 этаже – творческие мастерские. Строительства дома началось в сентябре 2008 года.

В 2010 году прогнозная опосредованная стоимость строительства жилья составит 4715 грн./кв.м.

Об этом говорится в приказе Министерства регионального развития и строительства №285 от 13 июля 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

По расчетам министерства, самые высокие показатели стоимости строительства жилья установлены для Киева (5318 грн./кв.м.), Севастополя (5091 грн./кв.м) и Крыма (4961 грн./кв.м).

При этом самая низкая опосредованная стоимость строительства жилья зафиксирована для Кировоградской (4254 грн./кв.м), Луганской (4320 грн./кв.м), Ивано-Франковской (4342 грн./кв.м), Черновицкой (4362 грн./кв.м) областей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января т.г. опосредованная стоимость строительства жилья в Украине составляла 4290 грн./кв.м.

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(УНИАН)