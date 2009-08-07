«Родовид Банк», банк «Киев» и «Укргазбанк» начали выплачивать депозиты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на сегодняшний день все три банка: «Родовид Банк», банк «Киев» и «Укргазбанк», которые прошли процедуру рекапитализации, начали выдавать депозиты вкладчикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила 6 августа в интервью трем украинским телеканалам.

«Сегодня все эти три банка начали системную выплату людям депозитов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что лично ознакомилась 5 августа с тем, как проходит работа по выдаче депозитов в «Родовид Банке». «Там уже нет очередей, все нормально, а самое главное, что люди поверили и свои вклады не забирают, а перевкладывают. Это значит, что у банка есть будущее и у банковской системы страны есть будущее», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.