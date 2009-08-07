Азаров не до конца верит Госкомстату

Экс-вице-премьер-министр Украины, министр финансов теневого правительства Николай АЗАРОВ не доверяет в полном объеме данным Государственного комитета статистики. Об этом он заявил в эфире телекомпании «5 канал».

«Определенные данные вызывают сомнения», - отметил Н.АЗАРОВ.

В частности, он сомневается в точности данных о росте поголовья крупного рогатого скота. "Посмотрел я последние данные о том, что у нас, якобы, при 5 млн. поголовья КРС (на начало года) к июню на 650 тыс., то есть больше, чем на 10%, увеличилось (с начаэто поголовье. Ну вот, у любого здравомыслящего человека возникает вопрос, как это может быть?», - сказал он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что на сегодня нет механизма, как проверить точность данных Госкомстата. «К сожалению, нет механизмов. Мы утратили полную управляемость экономикой и полную объективную оценку того, что происходит на местах», - сказал он.

Вместе с тем, дефляцию в июле к июню т.г. в размере 0,1% Н.АЗАРОВ не считает достижением, а называет обычным явлением, которое практически ежегодно имеет место в июле в результате сезонного снижения цен на сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине дефляция в июле 2009 г. к июню 2009 г. составила 0,1%.

В частности, индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июле к июню снизился на 0,2%, на алкогольные напитки и табачные изделия – повысился на 4,4%, на жилье, воду, электроэнергию, газ – снизился на 3,3%, на транспорт – повысился на 1,1%.

По отношению к июлю прошлого года инфляция в июле т.г. составила 15,5%. В частности, индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки к июлю 2008 г. вырос на 10%, на алкогольные напитки и табачные изделия – на 44,8%, на жилье, воду, электроэнергию, газ – на 29,1%, на транспорт – повысился на 17,7%.

С начала года инфляция составила 8,5%.

Инфляция за январь-июль 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г. составила 17,3%. Индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки к январю-июлю 2008 г. вырос на 13,6%, на алкогольные напитки и табачные изделия – на 30,8%, на жилье, воду, электроэнергию, газ – на 30,3%, на транспорт – на 20,4%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе–июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).