Депозиты населения-2: доверяем, но не всем...

Итоги работы коммерческих банков, в частности, по привлечению депозитов, за второй квартал этого года оказались крайне поучительные, как для банков, та и для их клиентов. Ответ на вечный вопрос современности: «Доверяет ли население украинским банкам?» приобрел математические очертания, которое более, чем объективно показало, что население банкам доверяет, но далеко не всем и далеко не безоговорочно. В предыдущем материале мы анализировали депозитные итоги в Группе крупнейших банков. Сегодня поговорим о крупных и средних банках.

КРУПНЫЕ БАНКИ

Крупные банки, которые, согласно классификации НБУ, относятся ко 2 группе, тоже зафиксировали рост остатков по депозитным счетам населения. Хотя их суммарный прирост за второй квартал 2009 года был значительно скромнее, по сравнению с крупнейшими банками, - всего 0,4% против первого квартала (см. ниже таблицу по группе 2). Эта группа банков включает ряд специфических банков, которые активно не работают с населением, поэтому их показатели динамики остатков по депозитным счетам физических лиц носят нетипичный характер. К таким банкам, можно прежде всего отнести украинские дочки зарубежных банков, как Ситибанк (Украина), «Калион банк Украина», «ИНГ Банк Украина». Поэтому динамика остатков депозитов по этим счетам едва ли может внести ясность в привлекательность этих банков среди населения.

В группе крупных банков, четко прослеживалось, что население очень активно изымает депозиты из отдельных банков. Если не брать в расчет банки с иностранным капиталом, то «лидером» по оттоку депозитов населения является «Имексбанк», как по валютным, так и по гривневым. За второй квартала сумма остатков депозитов населения в Имексбанке уменьшилась почти на 25% по сравнению с первым кварталом. Во многом отрицательно на имидж банка повлияла информация о возможной рекапитализации банка и последующие дискуссии об отказе банка от рекапитализации.

Существенный отток депозитов населения во втором квартале наблюдается и по банку «Финансовые инициативы» (-24,7%). По сравнению с другими банками этой группы его портфель депозитов населения небольшой. Поэтому динамика изменения его портфеля во много носит информационный характер.

А вот отток депозитов населения по банкам «Сведбанк Инвест», «ВиЭйБи Банк», «Дельта» и «Кредитпромбанк» за второй квартал, показывает существенно изменение в умах физических лиц - население явно начинает паниковать. При этом очень сложно понять логику мыслей физических лиц, когда они принимают решение изъять деньги из того или другого банка. Возможно, это элементарная потребность в деньгах, обусловленная безработицей, ростом цен, необходимостью платить по кредитам. Возможно сказывает неудачное рекламирование своих услуги или ошибки в информировании населения о реальном состоянии дел в банке. Названные банки пытаются исправить положение. «Кредитпромбанк» активно начал наращивать депозиты до востребования. По группе этих банков, за второй квартал «Кредитпромбанк» оказался лидером по приросту депозитов до востребования от населения (+45%). Но это явно не помогло «Кредитпромбанку» переломить ситуацию и уменьшить отток депозитов населения. А вот политика банка «Хрещатик» и «Правекс банк» направленная на привлечение депозитов до востребования дала свои плоды. И хотя их темпы прироста депозитов населения до востребования оказались ниже, чем в «Кредитпромбанке»,но это позволило этим банкам увеличить свои депозитные портфели.

По итогам второго квартала, «Сведбанк Инвест» наоборот уменьшал долю депозитов до востребование в своем портфеле. Это во многом было связано с тем, что «Сведбанк Инвест» сливается со «Сведбанком» и происходит упорядочивание активов и пассивов. Существенный отток депозитов до востребования во втором квартале наблюдался и по Имексбанку (-37%). Но это скорее общая тенденция настороженности физических лиц по отношению к этому банку. Аналогичная тенденция наблюдалась и по банку «Дельта». По итогам второго квартала сумма депозитов населения до востребования по банку «Дельта» уменьшилась на более чем на 40% по сравнению с первым кварталом.

Но населении не только изымало деньги из банков этой группы, не менее активно они их и размещало на банковские депозиты. Лидером прироста денег населения на счетах банков оказался «Ерсте банк», а второе и третьем место занимают «Уникредит банк» и банк «Универсальный». Все эти банки имеют зарубежных владельцев и во многом рекламную кампанию строят на надежности их материнских структур. При этом, эти банки прежде всего привлекают валютные депозиты. Среди этой группы банков, «Ерсте банк», «Уникредбанк» и банк «Универсальный» являются лидерами по приросту валютных депозитов за второй квартал. Доля валютных депозитов в их структуре портфеля депозитов населения занимает 60-75%. Хотя они и не являются лидерами по объемам валютных депозитов в общей структуре депозитов от населения. По итогам второго квартала, таким оказался «Сведбанк Инвест», а второе место занял «Дочерний банк Сбербанк России». Доля валютных депозитов в общей структуре депозитов населения по этим банкам занимает более 80%.Как видно эти банки максимально сконцентрировали свое внимание на работу с валютными пассивами. В целом банки этой группы, в отличие от банков 1 группы, более склонны к привлечению валютных депозитов. На долю валютных депозитов приходится более половины всех депозитов населения привлеченных банками этой группы.

События связанные с изменением приоритетов населения в отношении того или иного банка, частично изменили распределения долей в общем портфеле депозитов населения в этой группе банков. За счет оттока депозитов населения, лидер этой группы «Кредитпромбанк» начал сдавать свои позиции. Его доля депозитного портфеля в общей структуре портфеля по 2 группе банков уменьшилась из 2,38% до 2%. В тот же выросла доля банков «Правекс-банк» и банк «Пивденный». Вполне вероятно, что происходит процесс замены лидера. Во всяком случае, общая тенденция очень четко это показывает.

ГРУППА 2

Группа 2 / Название банка Темп прироста всего депозитов населения за 2 кв. к 1 кв. 2009* Темп прироста депозитов населения до востребования за 2 кв. к 1 кв. 2009 Темп прироста валютных депозитов населения за 2 кв. к 1 кв. 2009 КРЕДИТПРОМБАНК -14,9% 45,6% -19,5% "ПІВДЕННИЙ" -4,2% 0,4% -1,8% ЕРСТЕ БАНК 32,4% 11,3% 27,6% УНIКРЕДИТ БАНК 10,3% -7,8% 14,6% РОДОВІД БАНК -8,6% -28,2% -8,3% IHГ БАНК УКРАЇНА -53,3% -59,0% -25,2% УНІВЕРСАЛ БАНК 10,3% 11,3% ПРАВЕКС-БАНК 1,7% 17,0% 2,8% ДОНГОРБАНК 2,1% 0,5% 6,3% ВIEЙБI БАНК -10,6% 6,5% -9,7% КРЕДOБАНК 1,0% 7,1% 4,5% "ДЕЛЬТА" -8,7% -40,1% -7,7% "ХРЕЩАТИК" -2,3% 20,3% 6,4% "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" -24,7% -61,3% -6,3% СВЕДБАНК ІНВЕСТ -14,0% -57,6% -10,8% ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ -1,3% -0,3% -0,7% IМЕКСБАНК -25,0% -35,7% -27,8% КАЛІОН БАНК УКРАЇНА -65,9% -28,7% -19,1% СІТІБАНК (УКРАЇНА) 21,4% 5,9% 9,4% IНДУСТРІАЛБАНК 3,4% -3,4% 13,3% Усього по групі 2 0,4% 32,7% 2,1%

* при расчете темпов прироста учитывалась доля депозитов конкретного банка в общем портфеле депозитов по группе банков

СРЕДНИЕ БАНКИ

Для средних банков, которые входят в группу 3 согласно классификации НБУ, депозиты населения являются главным источником формирования пассива. Эти банки имеют очень ограниченные возможности по привлечению инвестиций и вынуждены в большей степени ориентироваться на деньги населения. В то же время, население настороженно относится к этим банкам и не всегда готово размещать деньги, даже если банки предлагают значительно более высокие проценты, чем банки 1 и 2 группы.

По итогам второго квартала общий прирост депозитов населения по банкам 3 группы составил 0,5% по сравнению с первым кварталом, что в целом является неплохим результатом (см. ниже таблицу по группе 3). Лидером по привлечению денег населения в этой группе банков «Кредит Европа банк» и «Астра банк». Они активно проводят рекламную компанию и агрессивно пытаются заявить о себе на рынке. При этом «Астра банк» явно сделал ставку на привлечение депозитов до востребования. Это банк является непревзойденным лидером в своей группе по росту портфеля этого вида депозитов населения. «Кредит Европа банк» выбрал другую тактику по привлечению денег населения и лидирует в привлечении валютных депозитов среди банков этой группы. И хотя эти банки фиксируют самый большой прирост депозитов населения - более 40%, но их доля в общей структуре депозитов населения банков этой группы остается незначительной.

Банки, занимающие более весомую долю в этой группе банков, вынуждены довольствоваться меньшими успехами по привлечению депозитов населения или вообще признать отток денег со своих депозитных счетов. Наибольший отток денег населения за второй квартал этого года зафиксирован по «Мегабанку», «Укринбанку», «Финансовый союз банк», «БТА банк», «Экспобанку» и банку «Киевская Русь». В данном случае на итогах сказались разные факторы. По Мегабанку отток денег населения прежде всего затронул валютные депозиты. Этот банк по итогам второго квартала оказался одним из «лидером» по оттоку валютных депозитов (-22%). Аналогичный отток валютных депозитов наблюдался и по банку «Киевская Русь». Кроме оттока валютных депозитов банк «Киевская Русь» терял и свои позиции на рынке депозитов до востребования. За второй квартал сумма депозитов до востребования по банку «Киевская Русь» уменьшилась более чем на 35% по сравнению с первым кварталом. Та же ситуации наблюдалась и по «Финансовый союз банк». Население активно уменьшало долю его депозитов до востребование. А вот БТА банк и Экспобанк пытались не допустить оттока денег населения за счет активного привлечения депозитов до востребования и в этом тот же БТА Банк явно преуспел. По итогам второго квартала рост депозитов населения до востребования в БТА банке составило более 191% по сравнению с первым кварталом. Стоит отметить, что для БТА банка отток депозитов во многом вызван скандалами, разразившимися вокруг банка как раз во втором квартале и связанными с казахскими собственниками этого банка. По Экспобанку рост был явно скромнее - всего 25%. От общего падения объемов портфеля депозитов населения это его не уберегло.

Наибольшую долю в этой группе банков занимает Индустриально-экспортный банк, но он все же теряет свою долю на рынке, хотя не так быстро, как банк «Киевская Русь». С перспективой на будущее им пытаются ставить конкуренцию банки Экспрессбанк и «Хоум кредит банк». Эти банки смогли нарастит свою долю депозитов населения в этой группе банков, хотя и до лидером им еще далеко.

ГРУППА 3

Группа 3 / Название банка Темп прироста всего депозитов населения за 2 кв. к 1 кв. 2009* Темп прироста депозитов населения до востребования за 2 кв. к 1 кв. 2009 Темп прироста валютных депозитов населения за 2 кв. к 1 кв. 2009 IНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК -1,5% 16,5% -0,4% "КРЕДИТ-ДНІПРО" 14,7% 26,4% МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК -2,2% -6,3% 1,8% "КИЇВСЬКА РУСЬ" -11,5% -35,1% -22,0% СЕБ БАНК -4,8% 11,2% -12,6% "КИЇВ" -5,4% 33,7% -5,3% "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" -11,1% 53,4% -10,1% БМ БАНК 13,5% 17,5% 16,2% ПІРЕУС БАНК МКБ 12,3% 35,6% 36,1% МЕГАБАНК -18,2% -13,6% -22,0% ПРОКРЕДИТ БАНК -10,7% -8,1% -13,0% ФОЛЬКСБАНК 8,7% -8,7% 9,2% ЕКСПРЕС-БАНК 5,2% 4,9% -9,8% ЕКСПОБАНК -12,5% 25,0% -2,4% АКТИВ БАНК -9,4% 38,9% 23,0% БТА БАНК -14,9% 191,7% -14,3% КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 44,6% 3,6% 67,6% УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК -2,5% -20,4% -2,8% "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" -19,5% 27,8% -31,1% УКРІНБАНК -17,4% 23,2% -13,7% АСТРА БАНК 41,8% 319,6% 23,4% ХОУМ КРЕДИТ БАНК 16,6% -12,6% 22,2% БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ -100,0% ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК -14,4% -35,2% -26,7% Усього по групі 3 0,5% 36,3% 1,2%

* при расчете темпов прироста учитывалась доля депозитов конкретного банка в общем портфеле депозитов по группе банков

Как видим, ситуация с привлечением депозитов от населения довольно противоречивая. А уж прогнозировать, что будет в третьем-четвертом квартале, многие эксперты просто не берутся - слишком много влияющих факторов и слишком сложно точно спрогнозировать вариант развития событий. Пожалуй, в первую очередь на динамику депозитов в целом по банковской системе будет влиять разрешение ситуации с проблемными банками, в первую очередь, банком "Надра" и "Укрпромбанком", в структуре депозитного портфеля которых депозиты физлиц занимают значительную долю. Кроме того, существенным фактором будет курсовая ситуация, поскольку принимая решение - размещать или не размещать - население во многом будет исходить из реальной стоимости гривни и скорости ее обесценивания (либо наоборот - укрепления). Пока же депозитные прогнозы по физлицам в целом малоутешительные - деньги все чаще требуются просто "на жизнь". Плюс перспектива неожиданного продолжения "заморозки" вкладов путем продления моратория в проблемных банках, которая стала фактом на этой неделе , и которая вряд ли подвигнет граждан нести на депозит денежку без гарантии забрать ее в нужный момент.

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» к.т.н. (для УНИАН)