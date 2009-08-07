Цены производителей промпродукции в июле к июню с.г. выросли на 0,7%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в июле, по сравнению с июнем т.г., составил 0,7%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 4,9%. В июле с.г. к июлю прошлого года зафиксировано снижение индекса цен производителей на 5,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены промпроизводителей в июле против июля 2008 года снизились на 3,7%, в январе-июле против аналогичного периода 2008 года – выросли на 7,2%.

Справка УНИАН. Цены производителей промышленной продукции в июле 2008 года против июля 2007 года выросли на 46,3%, в январе-июле 2008 года против аналогичного периода 2007 года – на 35,7%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).