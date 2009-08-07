НБУ: мораторий продлен в четырех банках

Национальный банк Украины официально сообщил о продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов в "Укрпромбанке", банке «Надра», «Захидинкомбанке» и банке «Национальный кредит».

В сообщении, обнародованном на сайте НБУ, говорится: «Правление Национального банка Украины продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в следующих коммерческих банках: в ООО КБ «Захидинкомбанк» - с 13.08.2009 по 12.02.2010; в АКБ «Национальный кредит» - с 05.08.2009 по 18.12.2009; в ООО «Украинский промышленный банк» - с 5.08.2009 по 21.01.2010; в ОАО КБ «Надра» - с 11.08.2009 до 10.02.2010».

Как сообщалось, с 19 декабря 2008 года в банке «Национальный кредит», c 20 января 2009 года в «Укрпромбанке», с 10 февраля 2009 года в банке «Надра», с 13 февраля 2009 года в "Захидинкомбанке" были введены временные администрации Национального банка Украины с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов на максимально возможный срок, согласно на то время действовавшего законодательства - полгода. С 5 августа 2009 года в силу вступил Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков”, которым возможность действия моратория в коммерческих банках продлена до 1 года.