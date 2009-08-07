Moody's понизило рейтинги долга в инвалюте ПУМБ с "B1" до "B2"

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг депозитов "Первого украинского международного банка" (ПУМБ) в национальной валюте с "Aa3.ua" до "A3.ua" и рейтинг необеспеченного долга в иностранной валюте с "B1" до "B2".

Об этом говорится в сообщении Moody`s, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, рейтинги поставлены на пересмотр для дальнейшего возможного понижения.

Moody`s сохранило рейтинг депозитов банка в иностранной валюте на уровне "B3" с негативным прогнозом, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне "E+".

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. ПУМБ принял решение приостановить сотрудничество с рейтинговыми агентствами «Moody`s» (Investors Service) и «Fitch» (Ratings).

«В текущем году для ПУМБ кредитные рейтинги не имеют практической ценности, поскольку сегодня мировые рынки капитала для украинских заемщиков фактически закрыты. Поэтому гораздо правильнее сейчас направить ресурсы на обеспечение стабильной работы банка и на защиту интересов наших клиентов, - объяснял ситуацию в апреле председатель правления ПУМБ Рафал ЮЩАК.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля т.г. составлял 17,757 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,951 млрд. грн., обязательства – 14,885 млрд. грн., собственный капитал - 2,871 млрд. грн., уставный капитал - 2,523 млрд. грн.

В первом полугодии т.г. банк получил убыток в 604,127 млн. грн., в 2008 году - чистую прибыль 13,1 млн. грн.