Moody’s подтвердил рейтинги «Укргазбанка»

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочные рейтинги «Укргазбанка» на уровне B3 в национальной и иностранной валюте, краткосрочный рейтинг NP, рейтинг финансовой устойчивости E+ и рейтинг по национальной шкале Baa3.ua, прогноз «стабильный».

Об этом говорится в сообщении Moody`s, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что после докапитализации банка при участии правительства его позиции с точки зрения ликвидности и капитализации улучшатся. Агентство не исключает, что после завершения процедуры рекапитализации «Укргазбанк» будет продан стратегическому инвестору.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка - 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль в 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка