Главное на 7 августа (день)

Финансы

Национальный банк Украины официально сообщил о продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов в "Укрпромбанке", банке «Надра», «Захидинкомбанке» и банке «Национальный кредит».

В сообщении, обнародованном на сайте НБУ, говорится: «Правление Национального банка Украины продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в следующих коммерческих банках: в ООО КБ «Захидинкомбанк» - с 13.08.2009 по 12.02.2010; в АКБ «Национальный кредит» - с 05.08.2009 по 18.12.2009; в ООО «Украинский промышленный банк» - с 5.08.2009 по 21.01.2010; в ОАО КБ «Надра» - с 11.08.2009 до 10.02.2010».

Как сообщалось, с 19 декабря 2008 года в банке «Национальный кредит», c 20 января 2009 года в «Укрпромбанке», с 10 февраля 2009 года в банке «Надра», с 13 февраля 2009 года в "Захидинкомбанке" были введены временные администрации Национального банка Украины с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов на максимально возможный срок, согласно на то время действовавшего законодательства - полгода. С 5 августа 2009 года в силу вступил Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков”, которым возможность действия моратория в коммерческих банках продлена до 1 года.

Согласно данным Госкомстата в Украине дефляция в июле 2009 г. к июню 2009 г. составила 0,1%. В то же время, согласно сообщению Госкомстата, с начала года инфляция в Украине составила 8,5%.

При этом, по отношению к июлю прошлого года инфляция в июле т.г. составила 15,5%. Инфляция за январь-июль 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г. составила 17,3%.

По мнению министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, минимальная дефляция в Украине в июле этого года относительно июня т. г. обеспечена снижением цен на продукты питания.

«Дефляционная динамика в июле обусловлена удешевлением продуктов питания на 0,3%, что из-за большой доли в общей весовой структуре потребительских расходов населения (более 50%) уменьшило общий индекс инфляции на 0,2 процентных пункта», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

В частности, цены на мясо и мясопродукты понизились на 1%, на молоко – на 1,2%, сыр и мягкий сыр – на 1,8%, другие молочные продукты – на 0,6%, на овощи - на 6,6%.

Вместе с этим, подчеркивает министр экономики, сдерживающими инфляцию факторами также стал высокий урожай зерновых – по данным Минагрополитики, на 30 июля собранно 26,5 млн. тонн зерновых по сравнению с 24,7 млн. тонн в прошлом году. Кроме того, всеми категориями хозяйств обмолочено 9,5 млн. гектаров ранних зерновых культур, что на 2,1 млн. га больше соответствующего периода в прошлом году.

Позитивное влияние оказало также снижение цен реализации сельскохозяйственной продукции, возобновление депозитной активности населения (депозиты физлиц в июле выросли на 2,3 млрд. грн. (на 1,1%), денежная масса в течение июля снизилась на 0,5 млрд. грн. или на 0,1% (в январе-июле – на 43,5 млрд. грн. или на 8,4%), наличность в обращении уменьшилась на 1,4 млрд. грн. или на 0,9% (в январе-июле - на 3 млрд. грн. или 1,9%), также сократилось потребительское кредитование – июль к июню – сокращение по физлицам на 1,9 млрд. грн. или на 0,8% (в июне - 2,8 млрд. грн. или 1,1%), в целом с начала года –27,5 млрд. грн. или 10%.

Ускоряющими факторами инфляции Б.ДАНИЛИШИН называет повышение ставок акцизного сбора, что привело к повышению цен на табачные изделия на 7,1%. В результате, по позиции «алкогольные напитки, табачные изделия» в июле наблюдался рост цен – на 4,4% (9,5% в июне). Кроме того, негативное влияние на инфляцию оказал рост цен на мировом рынке нефти и, как результат, на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов - 4,7% в июле против 8,2% в июне. Также следствием стал рост цен на транспортные услуги на 0,5%, как за счет автодорожного транспорта – на 0,4%, так и за счет незначительного роста тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки (0,3%). Увеличение цен в целом в разделе «транспорт» составляло 1,1% (3% в июне).

Важным негативным фактором, повлиявшим на инфляционную ситуацию, Б.ДАНИЛИШИН назвал рост стоимости сахара на мировых рынках и, как следствие, формирование аналогичной тенденции на внутреннем рынке (рост цены на 7,2%). Так на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цены на сахар-сырец за январь-июль выросли почти на 49%, стоимость сахарного сырья на Лондонской товарной бирже (LIFFE) увеличилась на 34%.

Среди других ускоряющих факторов министр отмечает девальвацию национальной валюты к доллару США (среднемесячный официальный курс снизился на 0,42% - с 7,616 грн./долл. США в июне до 7,648 грн./долл. США в июле).

В то же время, рост потребительских цен сдерживался антиинфляционной политикой правительства и Национального банка, в частности, через продолжение реализации антиинфляционных мероприятий, отмечает Б.ДАНИЛИШИН.

В целом, траектория среднегодового индекса цен (изменение цен к соответствующему периоду предыдущего года) оставалась нисходящей: с 125,2% в 2008 году до 117,3% в июле.

Относительно ситуации в регионах, то в июле в 23 регионах Украины, кроме Закарпатской, Киевской, Кировоградской областей и города Киева, рост потребительских цен превысил среднее значение по Украине («минус» 0,1%).

Подорожание продуктов питания отмечено в 7 регионах (АР Крым, Луганской, Херсонской, Ривненской, Черниговской, Житомирской, Николаевской областях). Цены в этих регионах росли в пределах 0,6-0,1% (среднее значение по Украине «минус» 0,3%).

В таких регионах, как Волынская, Запорожская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая области и г. Севастополь, цены в июле на продукты питания оставались на уровне июня.

Больше всего подешевели продовольственные товары в Кировоградской («минус» 1,4%), Днепропетровской («минус» 1,3%), Черновицкой («минус» 1%) областях.

Оборонно-промышленный комплекс

Хозяйственный суд Киева своим определением от 28 июля т.г. открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия "Завод "Арсенал" (г. Киев).

Об этом сказано в официальном сообщении по данному поводу, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

В сообщении отмечается, что распорядителем имущества должника назначен арбитражный управляющий Вячеслав ЛЕЦКАН.

Претензии кредиторов принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Транспорт

Железные дороги Украины за 7 месяцев т.г. увеличили перевозку зерновых на экспорт в 2 раза, во внутреннем сообщении – снизили на 60%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в целом за 7 месяцев т.г. железные дороги Украины перевезли 9,894 млн. тонн зерновых грузов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,613 млн. тонн).

В частности, 9,121 млн. тонн зерна перевезено на экспорт против 4,373 млн. тонн за 7 месяцев 2008 г. Во внутреннем сообщении за 7 месяцев т.г. перевезено 660,5 тыс. тонн зерновых грузов, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Как поясняют в ведомстве, уменьшение объемов перевозок обусловлено переключением грузопотока на экспорт, а также увеличением удельного веса перевозки зерновых грузов в пределах Украины автотранспортом.

Основные виды зерновых грузов, которые перевозятся железными дорогами, - пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

Согласно сообщению, по состоянию на 5 августа т.г., на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах, на пути следования к ним находится 3 054 загруженных зерновоза. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 вагонов, из них 6 880 — в пустом состоянии для обеспечения перевозок, 1 645 - находятся за пределами Украины.

Строительство

Строительная компания «Миськбудинвест» в самое ближайшее время планирует продолжить строительство, фактически приостановленное ранее, четырех домов в Киеве по адресам: ул. Гашика, 8-а; ул. Освиты 3-а; Тургеневская, 46 и Гончара, 22.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава компании Павел ГЕНОВ.

Он подчеркнул, что продолжение строительства стало возможным после того, как Государственное ипотечное учреждение купило у компании 75 квартир в Боярке (Киевская обл.).

«Этот дом (в котором были выкуплены квартиры) позволил нам сохранить компанию и рабочие места, и продолжить и завершить строительство следующих домов», - сказал П.ГЕНОВ.

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле снизилась на 2,2% - до 2 тыс. 643 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 1,5% (на 37 долл.) - до 2491 долл./кв. м, двухкомнатных – на 2,7% (на 69 долл.) - до 2467 долл./кв. м, трехкомнатных – на 2,3% (на 56 долл.) - до 2432 долл./кв. м, четырехкомнатных - на 1% (на 30 долл.) - до 2911 долл./кв. м, пятикомнатных – на 5,4% (на 229 долл.) - до 4032 долл./кв. м.

С начала года уровень цен на вторичное жилье в Киеве в долларовом эквиваленте снизился на 18,7%, а за год (относительно июля 2008 года) – на 32,3%.

Аналитики портала отметили, что относительно июня цены в 20% квартир низкого ценового сегмента снизились на 2,4% - до 1960 долл./кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента снижение средней стоимости составило 3,6% - до 5916 долл./кв. м.

«Снижение цен с начала 2009 года в низком ценовом сегменте составило 19,3% (на 404 долл./кв.м.), а в высшем – 13,7% (на 940 долл./кв.м)», - добавили эксперты.

Аналитики констатируют, что в июле 2009 года доля квартир, впервые выставленных на продажу, составила 20% от всего объема предложений. «Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 10,3% ниже средневзвешенной цены июня и составляет 2423 долл./кв. м» - говорится в аналитическом отчете.

Эксперты также отметили, что на сегодняшний день наиболее низкое ценовое предложение наблюдается в Дарницком районе – 1245 долл./кв.м., а наиболее дорогое – в Печерской районе – 10391 долл./кв. м.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane (12603 квартиры).

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(УНИАН)