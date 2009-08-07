Премьер-министр советует Азарову

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Партии регионов и, в частности, министру финансов теневого правительства Николаю АЗАРОВУ нужно привыкать к тому, что данные Госкомстата об экономической ситуации в стране улучшаются и будут улучшаться в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня журналистам, комментируя заявление Н.АЗАРОВА о том, что он доверяет не всей информации Госкомстата.

«Вы понимаете, это Партия регионов, они не привыкли работать, и поэтому они сегодня удивляются результатам. Они привыкли разбирать государственную собственность и делить между собой, а это, как правило, Госкомстат не учитывает. Именно поэтому его это и удивило. Ничего страшного, Н.АЗАРОВУ нужно привыкать, что даже во время кризиса наше правительство может достигать хороших результатов, лучше, чем они достигали без кризиса – в часы расцвета и общего благоденствия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, экс-вице-премьер-министр Украины, министр финансов теневого правительства Николай АЗАРОВ в эфире телекомпании «5 канал» заявил, что не доверяет в полном объеме данным Государственного комитета статистики.

"Посмотрел я последние данные о том, что у нас, якобы, при 5 млн. поголовья КРС (на начало года) к июню на 650 тыс., то есть больше, чем на 10%, увеличилось поголовье. Ну вот, у любого здравомыслящего человека возникает вопрос, как это может быть?», - сказал он.