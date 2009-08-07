Поддержка правительством проблемных банков приведет к росту инфляции. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы «Сократ».

По словам аналитика ИГ «Сократ» Сергея НЕВМЕРЖИЦКОГО, поддержка проблемных банков, таких как «Надра» и «Укрпромбанк», является позитивной не только для них, но и для всей банковской системы. Тем не менее, по его словам, дополнительная денежная ликвидность, вливаемая в проблемные банки, приведет к увеличению инфляции и увеличит давление на курс гривни.

С. НЕВМЕРЖИЦКИЙ также отметил, что ранее государство не имело конкретного мнения относительно того, что делать с «Надра» и «Укрпромбанком». «Ранее государство планировало отказаться от попыток рекапитализации этих банков, а также собиралось перевести депозиты населения из этих банков в государственные банки. С началом президентской кампании политики изменили свое мнение о рекапитализации проблемных банков», - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в интервью трем украинским телеканалам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ситуацию в банке «Надра» и «Укрпромбанке» удастся наладить в течение месяца.