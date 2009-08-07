Fitch подтвердило рейтинги «Сведбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО «Сведбанк», в том числе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне «B» с «Негативным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению одновременно агентство отозвало все рейтинги банка. Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Fitch провело следующие рейтинговые действия в отношении банка: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз «Негативный», рейтинг отозван; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Негативный», рейтинг отозван; краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B», рейтинг отозван; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «4», рейтинг отозван; индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E», рейтинг отозван; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(ukr)», прогноз «Стабильный», рейтинг отозван.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Сведбанк» (г. Киев) основано в 1991 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 13,841 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,092 млрд. грн., обязательства – 11,993 млрд. грн., собственный капитал – 1,848 млрд. грн., уставный капитал – 2,159 млрд. грн.

По итогам первого полугодия т.г. банк получил убыток в 478,942 млн. грн., по итогам 2008 года - прибыль 39,6 млн. грн.

99,9978% акций банка принадлежат Swedbank (Швеция).