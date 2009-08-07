Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции: к закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,0020/8,0335 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей швейцарских франков на аукционе с ценой отсечения 7,35 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2536/0,2548 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2546/0,2556 грн./рубль, а к 12:00 ушли вниз – 0,2532/0,2541 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2534/0,2543 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,5775 рублей за доллар (+0,3573).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4363/1,4365 долл./евро, а к 15:30 выросли – 1,4412/1,4414 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5010/11,5585 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх - 11,5540/11,5940 грн./евро, а к 12:00 снизились до 11,5150/11,5570 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 11,5260/11,5750 грн./евро.