Центробанк России снизил ставку рефинансирования

Центробанк Российской Федерации снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта до 10,75% годовых, сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный пресс-релиз ЦБ. Вместе со ставкой рефинансирования были снижены и другие ставки денежного рынка.

Базовая ставка в России снижается пятый раз за год. Последний раз ЦБ принимал меры такого типа регулированию денежного рынка в июле - тогда ставка была снижена с 11,5 до 11%.

Ранее в 2009 году ЦБ снижал ставку рефинансирования каждый раз на 0,5 процентного пункта, однако в этот раз снижение произошло только на 0,25 процентного пункта.

Изменением ставки рефинансирования центробанки всего мира пытаются повлиять на состояние местных экономик, отмечает Лента.ру. Если ставка снижается, это означает, что ЦБ пытается подстегнуть кредитование и, следовательно, рост ВВП. Увеличение ставки свидетельствует о желании бороться с инфляцией.

В условиях экономического кризиса крупнейшие центробанки мира опустили свои ставки до абсолютных минимумов. Так, в США базовая ставка находится на уровне 0-0,25 процентного пункта, а в еврозоне - на уровне одного процента. В России нельзя опустить ставку так низко из-за высокой инфляции.