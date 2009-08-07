Fitch подтвердило рейтинги "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») и ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк»), включая их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «B» с «Негативным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, РДЭ "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка" обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банки находятся в государственной собственности, и их роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять поддержку, о чем свидетельствуют суверенные долгосрочные РДЭ на уровне «B». «Негативный» прогноз по долгосрочным РДЭ банков отражает прогноз по суверенному долгосрочному РДЭ. В случае понижения суверенных рейтингов Украины вероятно понижение рейтингов "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

Подтверждение индивидуального рейтинга "Укрэксимбанка" на уровне «D» отражает существенную способность банка абсорбировать убытки, по-прежнему управляемые уровни обесценения кредитов, приемлемую позицию ликвидности, относительно стабильное клиентское фондирование и сильную корпоративную клиентскую базу, которая сконцентрирована на компаниях, ведущих деятельность в сфере внешней торговли и во многих случаях имеющих доступ к доходам в иностранной валюте.

Также сообщается, что давление на индивидуальный рейтинг "Укрэксимбанка" в сторону понижения может последовать в случае существенного ухудшения качества активов банка, заметного увеличения кредитования, директивного со стороны государства, или резкого осложнения позиции ликвидности.

Подтверждение индивидуального рейтинга "Ощадбанка" на уровне «E» отражает сохранение неопределенности по поводу крупного кредита государственной компании "Нафтогаз Украины" («CC»/Rating Watch «Негативный») и зависимость от финансовой поддержки со стороны государства по такому кредитованию. Также индивидуальный рейтинг учитывает негативные тенденции по качеству активов, высокие уровни концентрации по заемщикам в остальной части кредитного портфеля и слабое корпоративное управление, о чем свидетельствует кредитование "Нафтогаза", директивное со стороны государства.

Согласно рейтинговой методологии Fitch, риски банков как самостоятельных финансовых организаций отражаются в их индивидуальных рейтингах, а перспективы получения внешней поддержки отражены в рейтингах поддержки. Вместе эти рейтинги обуславливают долгосрочные и краткосрочные РДЭ.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 июля составили 56,731 млрд. грн., обязательства – 48,625 млрд. грн., собственный капитал – 8,106 млрд. грн., уставный капитал – 7,354 млрд. грн.

По итогам первого полугодия прибыль "Укрэксимбанка" составила 12,2 млн. грн.

Прибыль банка в 2008 году составила 622,017 млн. грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (ОАО «Ощадбанк») зарегистрировано НБУ 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Активы банка на 1 июля составили 53,542 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 41,969 млрд. грн., обязательства – 37,120 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,422 млрд. грн.

Чистая прибыль банка в первом квартале т.г. составила 439,279 млн. грн., в 2008 году – 306 млн. грн.

«Ощадбанк» по итогам І полугодия 2009 года получил прибыль – 754 млн. грн.