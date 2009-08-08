Литвин: вето на закон о финансировании Евро-2012 будет преодолено

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует преодоление президентского вето на закон, которым предусматривается финансирование подготовки к Евро-2012 за счет доходов Национального банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отвечая в Севастополе на вопрос журналистов, В.ЛИТВИН выразил мнение, что вето Президента будет преодолено, поскольку «две крупнейшие фракции имеют большой интерес к нему».

В то же время он отметил, что выделение средств НБУ в сумме 9,8 млрд. грн. «достаточно проблематично» и может привести к «всплеску инфляции».

При этом В.ЛИТВИН высказался против «продолжения практики, при которой особенно «чувствительные» законы» официально обнародует и публикует под своей подписью председатель Верховной Рады. «Я хотел бы, чтобы у нас каждый исполнял свои обязанности согласно Конституции и законам», - сказал он.

В.ЛИТВИН сообщил, что 1 августа он подписал и направил главе государства закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выборах Президента Украины. «Перед этим я его внимательно перечитал вместе с замечаниями Главного юридического управления парламента на восьми страницах, - сказал он. – Замечания существенны, некоторые очень тяжело не учитывать, но некоторые, к сожалению, не были учтены».

«Я говорил и еще раз говорю: рейдерские схемы нельзя набрасывать на закон о выборах Президента», - отметил В.ЛИТВИН. По его словам, реакцию главы государства «нетрудно предусмотреть: он воспользуется правом вето в отношении этого документа».

«Не исключено, что мне и его придется подписывать», - сказал председатель Верховной Рады Украины. При этом В.ЛИТВИН не исключил, что в таком случае Президент Украины может обратиться в Конституционный Суд, который, по его мнению, по ряду позиций закона может выразить предупреждения.

Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ информировал, что В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в государственный бюджет, которым предусматривалось повышение перечислений Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012. Парламент принял закон 1 июля.