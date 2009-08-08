Янукович: кредиты МВФ используются на текущие нужды Кабмина

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что кредиты Международного валютного фонда используются на текущие потребности правительства, а не для решения фундаментальных проблем, и превращаются для украинской экономики в подобие сильнодействующего наркотика.

Об этом он сообщил в своей статье для еженедельника «Зеркало недели» (№29 (757) 8-14 августа 2009 года).

«Кредиты МВФ - мера вынужденная, которая превращается для отечественной экономики в сильнодействующий наркотик», - уверен политик.

При этом, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, кредитные ресурсы используются украинским правительством крайне нерационально.

«Кредитные транши уходят, как вода в песок - на затыкание дыр, а не на решение фундаментальных проблем, прежде всего на защиту людей от последствий кризиса, повышение зарплат и пенсий в условиях катастрофического роста цен. На проведение структурных реформ и развитие реального сектора экономики, базовых отраслей промышленности», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также высказал недоумение по поводу путей и способов будущего погашения кредитных обязательств Украины.

«И главный вопрос: за счет чего мы будем погашать эти кредиты? Кабинет министров Тимошенко умеет тратить кредиты МВФ, но так и не научился планировать доходы и расходы», - заявил политик.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша а размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш составит 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита предоставляются ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.