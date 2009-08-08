Туристы оставили в Германии 212 миллиардов евро

Если в прошлом году вы путешествовали по Германии, то можете обнаружить свои "следы" в докладе немецкого туристического объединения DTV. Несмотря на мировой финансовый кризис, доклад внушает оптимизм.

Суммарный оборот предприятий немецкой туристической отрасли в 2008 году превысил 212 миллиардов евро. Именно столько денег потратили сами немцы и иностранцы, путешествуя по Германии по Балтийскому и Северному морям, отдыхая на курортах, знакомясь с городами страны, с ее достопримечательностями, или приехав сюда в командировку...

Динамичная отрасль

Цифра - 212 миллиардов евро - получена как на основе конкретных данных (статистики отелей, транспортных предприятий, парков развлечений, музеев и т.д.), так и оценочных параметров - например, предполагаемой доли туристов в обороте розничной торговли, ресторанов, кафе и других предприятий обслуживающего сектора. Составители отчета, эксперты Федерального туристического объединения (Deutscher Tourismusverband, DTV) отмечают, что реальные цифры должны быть еще выше.

На основе статистических данных можно проследить как общие тенденции развития туристической отрасли (а ее доходы из года в год увеличиваются), так и рост популярности отдельных регионов и целей, а также видов отдыха и путешествий. Например, выросла популярность велосипедных туров.

Туристическая отрасль не зря считается одной из самых динамичных отраслей немецкой экономики. Численность занятых в этой сфере, по минимальным оценкам, составила в прошлом году 2,8 миллиона человек. По этому показателю она находится на третьем месте после малых и средних предприятий сферы услуг (4,84 миллиона) и здравоохранения (4,20 миллиона).

Самые-самые

Для сравнения: в автомобильной промышленности, которая в этом списке стоит на восьмом месте, занято 756 тысяч человек. В отличие от нее рабочие места туристического сектора сложно перевести за границу, хотя и возможно. В частности, некоторые берлинские отели пользуются услугами прачечных комбинатов в Польше, но гору Цугшпитце (Zugspitze), кельнский собор, остров Рюген или, скажем, мюнхенский праздник Октоберфест (Oktoberfest) за границу ради сокращения производственных расходов не перенесешь.

Самая высокая гора Германии, самый большой готический собор и самый крупный остров упоминаются в статистическом отчете DTV в списке "пятизвездночных" немецких достопримечательностей. В нем также указаны самый широкий пляж Европы - расстояние от первых шагов по песку до воды на острове Амрум (Amrum) может достигать одного километра. Вошли в список и церковь с самой высокой колокольней в мире - Ульмский собор (Ulmer Münster), и самая длинная немецкая река - Рейн (Rhein), и самый крупный регион для занятий скалолазанием. В так называемой Франконской Швейцарии (Fränkische Schweiz) под Нюрнбергом для поклонников этого вида спорта проложено около пяти тысяч маршрутов.

Однодневные "вылазки"

Большую часть 212-миллиардного оборота отрасли составляют расходы на однодневные туристические и деловые поездки - 163 миллиарда евро. Общее их количество в прошлом году составило почти 3,6 миллиарда! По данному показателю Германия с большим отрывом занимает первое место в Европе. Но сказать, что в этой статистике учтены не только однодневные "вылазки" самих жителей Германии, но и короткие поездки в ФРГ из приграничных государств. Например, многие жители Бельгии, Нидерландов или Франции с удовольствием выбираются в Германию на один день для того, чтобы посмотреть немецкие рождественские базары.

Счастливого пути и спокойной ночи

Гостей Германии ждет развитая туристическая инфраструктура - 6197 музеев, 390 театров, 310 лечебных курортов, 27 крупных парков развлечений, 101 природный парк. По территории Германии проложено 180 тематических маршрутов для знакомства с культурными, историческими и природными достопримечательностями. В распоряжении любителей дальних велосипедных туров - 75 тысяч километров специально оборудованных дорожек. Общая протяженность маршрутов для пеших походов превышает 200 тысяч километров.

Особо надо сказать об отелях. На туристов и командировочных, которые ночуют в гостиницах, приходится 49,7 миллиарда евро от общего оборота предприятий туристической отрасли. Число отелей всех видов и категорий в 2008 году превысило в Германии 53 тысячи, а общее количество мест в них составило 2,66 миллиона. Тем не менее, во многих городах в период "пиковых" нагрузок мест для всех желающих не хватает. Так, в некоторых рейнских городах в дни крупных выставок и ярмарок в качестве дополнительных отелей используются десятки речных лайнеров, швартующихся на это время у набережных.

Немецкие и иностранные постояльцы

На 108,1 миллиона немецких туристов, то есть постояльцев из самой Германии, пришлось 313 миллионов ночевок. Каждый из примерно 25 миллионов иностранных туристов оставался в Германии, в среднем, на три дня. Это больше, чем в прошлом году.

По количеству ночевок среди федеральных земель лидирует Бавария (76,9 миллиона). За ней следуют Баден-Вюртемберг (43,6 миллиона) и Северный Рейн-Вестфалия (41,5 миллиона).

Индекс туристической интенсивности

По так называемому индексу туристической интенсивности, то есть соотношению населения и гостей, с огромным отрывом лидирует федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания с ее морскими курортами, где на 1000 жителей в год приходится, в среднем, 16373 ночевки. За 10 лет показатель увеличился здесь более чем вдвое. Эта восточногерманская федеральная земля считается наиболее динамично развивающимся туристическим регионом Германии. Далее в этом рейтинге, но уже с существенным отставанием, следуют Шлезвиг-Гольштейн, Бавария и Берлин.

Верные туристы

И все же главной "движущей силой" немецкой туристической отрасли являются сами немцы. В рейтинге их предпочтений Германия прочно занимает первое место. Свой отпуск или, по крайней мере, часть отпуска проводят в собственной стране 31,2 процента немцев. На втором месте среди целей их поездок - Испания (12,9 процента), на третьем - Италия (7,2 процента). Далее следуют Турция, страны на других континентах, Австрия и Греция.

Все большую популярность набирают городские туры. В Германии насчитывается 82 города с населением более 100 тысяч человек. В прошлом году в них было зарегистрировано 94,6 миллиона ночевок (+2,5 процента). На первом месте находится столица (17,7 миллиона ночевок). За Берлином следуют Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне.