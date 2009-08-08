В США в 2009 г. закрылось 72 банка

Число закрывшихся банков в США с начала 2009 года достигло 72 после того, как банковские регуляторы за последние сутки закрыли еще 3 разорившихся региональных банка, сообщает CNNMoney.

Лицензии были отозваны у двух банков из Флориды - First State Bank и Community National Bank, а также одного из Орегона - Community First Bank.

Процедуры по санации 3 банков обойдутся Федеральной корпорации пострахованию депозитов (FDIC) в $185 млн. Суммарные затраты в 2009г. уже составили $16,6 млрд. В то время, как за весь прошлый год соответствующие траты FDIC составили $17,6 млрд.