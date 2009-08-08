Allianz увеличил прибыль на 20%

Прибыль крупнейшей европейской страховой компании Allianz увеличилась почти на 20% в квартальном исчислении, однако ее показатели в страховании недвижимости и имущества разочаровали инвесторов.

Чистая прибыль компании во втором квартале выросла до 1,9 млрд евро с 1,5 млрд за аналогичный период годом ранее, аналитики же в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,6 млрд евро.

«Allianz готов к тому, что мы воспринимаем как «новую нормальную ситуацию» - постоянно бросающей вызовы рыночной среде с более низкими доходами», - говорится в заявлении главы немецкой компании Михаэля Дикмана, сообщает Reuters.