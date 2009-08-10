Банк России снизил ставку рефинансирования

Банк России с понедельника снижает ставку рефинансирования и другие ключевые ставки денежного рынка на 0,25 процентного пункта - до 10,75% годовых, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России со ссылкой на решение совета директоров, сообщает РИА Новости..

"Принятое решение обусловлено совокупностью макроэкономических тенденций, которые позволили Банку России продолжить снижение процентных ставок по инструментам денежно-кредитной политики", - пояснил регулятор.

Это уже пятое снижение ставки рефинансирования с начала года. Однако во всех предыдущих случаях снижение составляло 0,5 процентных пункта. На этот раз шаг уменьшен вдвое.

С апреля ставка рефинансирования и ставки по операциям Банка России в результате четырех снижений уменьшились с начала года в общей сложности на 2 процентных пункта, что привело к аналогичному уменьшению стоимости краткосрочных заимствований на межбанковском рынке.

Однако кредитная активность банков продолжает оставаться низкой, а процентные ставки для большинства конечных заемщиков - высокими, что сдерживает восстановление экономического роста. Вместе с тем на фоне постепенного ослабления рецессии в мировой экономике к середине года появились признаки замедления спада в реальном секторе российской экономики, отмечается в сообщении ЦБ.

За семь месяцев текущего года инфляция составила 8,1%, что ниже соответствующего показателя 2008 года на 1,2 процентного пункта. Хотя в июле рост потребительских цен был несколько выше, чем в соответствующем периоде прошлого года, факторы, связанные с ограничениями со стороны внутреннего спроса и сокращением рублевой денежной массы за последние 12 месяцев, продолжают существенно влиять на динамику инфляции.

"Поэтому Банк России исходит из сохранения тенденции к снижению показателей инфляции в ближайший период. В то же время, с учетом ранее проведенных снижений процентных ставок, и принимая во внимание сближение показателей инфляции текущего и предыдущего годов, Банк России принял решение о более осторожном снижении ставки рефинансирования и процентных ставок по своим операциям", - говорится в пресс-релизе.

В условиях реализации Банком России стратегии повышения гибкости курсообразования возможно сохранение высокой волатильности валютного курса рубля, в том числе связанной с изменением мировых цен на нефть, что усиливает роль управления валютными рисками.

Дальнейшие шаги Банка России по снижению процентных ставок будут определяться инфляционными тенденциями, показателями кредитной активности банковского сектора и состоянием финансовых рынков.