Доллар дешевеет к евро и к иене

Американская валюта дешевеет к европейской, в то время как японская нацвалюта начала рости впервые за 3 сессии на признаках ослабления рецессии, сообщает Bloomberg. Рецессия в Японии, похоже, сходит на убыль, свидетельствуют опубликованные в понедельник статистические данные. Это привело к увеличению объема вливаний иностранного капитала в номинированные в иенах активы и, соответственно, к росту курса иены, сообщает FINMARKET.RU..

Евро на 9:49 мск в понедельник стоил $1,4210 по сравнению с $1,4183 на конец предыдущего торгового дня.

Стоимость японской валюты относительно единой европейской составила к этому времени 138,23 иены против 138,41 на закрытие рынка в Нью-Йорке в пятницу.

Курс иены к доллару вырос к 9:49 мск в понедельник до 97,29 иены с 97,57 в пятницу.

Долларовый индекс ICE, учитывающий котировки доллара к валютам шести основных торговых партнеров США, снизился до 78,823 с 78,975 в пятницу. На прошлой неделе показатель прибавил 0,8%.