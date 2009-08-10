Россия потратила на борьбу с кризисом 52% от запланированного

Новый антикризисный план обойдется казне в 450 млрд., которые пойдут на поддержку финансового сектора, рынка труда и отраслей. Из этой суммы государство за полгода распределило 335 млрд, в резерве на 1 июля — 115 млрд руб., при этом потрачено пока существенно меньше: реальные кассовые расходы казны — всего 52% от запланированных трат, пишут Ведомости со ссылкой на отчет о реализации антикризисных мер, который был подписан премьером и направлен в Госдуму, сообщает k2kapital..

По данным издания, из предприятий реального сектора больше других повезло "АвтоВАЗу", так как — имущественный взнос в "Ростехнологии" в 25 млрд руб. уже полностью перечислен. При этом эти средства госкорпорация передала предприятию в виде беспроцентного займа. Кроме того, почти полностью был выполнен план по спасению предприятий оборонной промышленности, которые получили 30 млрд руб. прямых бюджетных вливаний и 1 млрд руб. субсидий на предотвращение банкротств. Между тем, как отмечает издание, региональные программы по поддержке занятости были профинансированы всего на треть от плана.