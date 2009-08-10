S&P повысил рейтинги «Альфа-Банка» до «ССС+/С»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s повысила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента ЗАО «Альфа-Банк» с «SD/SD» («выборочный дефолт») до «ССС+/С». Прогноз по рейтингам — «Негативный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, рейтинг по национальной шкале был повышен с «SD» до «uaB».

В сообщении указывается, что повышение рейтингов обусловлено тем, что 5 августа 2009 г. банк завершил обмен трех выпусков своих еврооблигаций, который рейтинговое агентство классифицировало как «дистрессовый» (distressed exchange offer). Общая стоимость этих выпусков равна приблизительно 1,0 млрд. долл., что составляет около трети обязательств «Альфа-Банка». Банк продолжает исполнять имеющиеся у него долговые обязательства, в том числе по реструктуризированным еврооблигациям.

«После завершения обмена потребности банка в рефинансировании внешних долговых обязательств со сроками погашения, наступающими в ближайшее время, сократились благодаря увеличению дюрации обязательств», - отметила кредитный аналитик Standard & Poor`s Екатерина ТРОФИМОВА.

В частности, S&P отмечает, что объем внешних обязательств «Альфа-Банка» со сроками погашения, наступающими до конца 2009 г., уменьшился примерно на 400 млн. долл. Теперь банк обязан выплатить менее 90 млн. долл. по внешним долговым обязательствам до конца 2009 г. и менее 120 млн. долл. — в течение 2010 г., что не превышает 10% его активов. Однако денежные авансовые платежи в размере почти 225 млн. долл., произведенные в рамках сделки реструктуризации, оказали давление на краткосрочные ликвидные средства банка.

Также сообщается, что уровень рейтингов отражает ухудшающееся качество активов и уязвимую позицию ликвидности АБУ на фоне нынешней сложной ситуации в экономике Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: CCC+/Позитивный/C, в национальной валюте: B-/ Позитивный/C, по национальной шкале: uaBBB/--/--), а также значительную концентрацию кредитного портфеля и депозитной базы этого банка. Из положительных моментов S&P отмечает хорошую позицию банка на внутреннем рынке, умеренную отраслевую концентрацию его ссудных операций и поддержку со стороны акционеров.

«Прогноз «Негативный» отражает растущую обеспокоенность по поводу влияния ухудшающейся ситуации в экономике Украины и связанного с этим падения курса национальной валюты, а также по поводу высокой уязвимости качества активов, ресурсной базы и ликвидности АБУ», - подчеркнула Е.ТРОФИМОВА.

По информации S&P, рейтинги могут быть понижены после понижения суверенного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте или в результате ухудшения собственной кредитоспособности АБУ. Повышение суверенного рейтинга не обязательно повлечет за собой аналогичное рейтинговое действие по "Альфа-Банку", если только ситуация в банковском секторе Украины не улучшится в достаточной степени, а АБУ не продемонстрирует способность поддерживать свою кредитоспособность в нынешних трудных условиях.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 32 млрд. 382,526 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30 млрд. 375,740 млн. грн., обязательства – 29 млрд. 241,201 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 2 млрд. 976,565 млн. грн., собственный капитал – 3 млрд. 141,325 млн. грн.

«Альфа-Банк» закончил І полугодие с убытком 192,8 млн. грн., прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,3 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».