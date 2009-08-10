СК “HDI Страхование» получила аккредитацию в "Ощадбанке"

Страховая компания «HDI Страхование» получила аккредитацию в ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк). Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Cогласно договору о сотрудничестве, «HDI Страхование» будет осуществлять страхование автотранспорта, приобретенного за счет заемных средств "Ощадбанка". Сотрудничество предусматривается в рамках всей региональной сети страховщика.

Справка УНИАН. ОАО «Страховая компания «Алькона» (г. Киев) основано в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 43 млн. грн.

В апреле 2007 года ООО "LANURA" (Латвийская Республика) приобрело на аукционе 2,61% госпакет ОАО "СК "Алькона".

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на конец 2007 года более 10% акций СК «Алькона» владели пять латвийских компаний (в сумме 94,5% акций): ООО «Грата Инвестицияс» - 52,6%, ООО «Форланд Финансе» - 10,4%, ООО «Примера Инвестментс» - 10,4%, ООО «Висарине Холдинг» - 10,4% и ООО «Ланура» - 10,7%.

В середине июля 2008 г. HDI-Gerling International Holding AG (входит в структуру финансового холдинга Talanx Group) сконцентрировал 94,51% акций СК «Алькона».

На собрании 22 июля 2008 г. акционеры решили переименовать ОАО «СК «Алькона» в ОАО «HDI Страхование».