Межбанк: к 12.00 доллар вырос до 8,06/8,07 грн./долл.

На украинском межбанковском рынке котировки по доллару США к 12:00 выросли с 8,0290/8,0615 грн./долл. (открытие торгов) до 8,0620/8,0750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2537/0,2548 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2548/0,2552 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,6150 рублей за доллар (+0,0375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4191/1,4193 долл./евро, изменяясь в очень узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3910/11,4415 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх - 11,4405/11,4615 грн./евро.