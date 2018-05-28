Оздоровление украинских банков: советы от МВФ

Украинские власти так и не смогли выработать собственную модель оздоровления банковской системы. Вместо этого они имплементировали в украинское законодательство шаблон МВФ, используемый в экономически развитых странах, дополнив его собственными нововведениями, традиционно весьма спорного содержания.

Международный валютный фонд предложил Украине собственную модель оздоровления банковского сектора. Используя мягкие формы давления во время переговоров относительно выделения третьего транша по программе stand by, эксперты фонда рекомендовали Украине принять еще один законодательный акт, который бы более детально прописал механизмы и инструменты оздоровления проблемных банков. Только под внешним давлением на внеочередной сессии парламенту удалось одобрить Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков» (№ 1617-VI от 24.07.2009). Очевидно, также во многом благодаря позиции МВФ, этот закон подписал и Президент.

Само принятие этого нормативно-правового акта уже можно считать положительным фактом для банковской системы, поскольку отсутствие взаимопонимания между НБУ и Кабинетом Министров тормозило процессы оздоровления проблемных банков. Девять месяцев украинские власти не могли выработать совместный алгоритм действий и национализировать два средних коммерческих банка, тогда как в западных странах на процедуру рекапитализации крупнейших финансовых учреждений мира уходит около месяца. Во многом процедурные сложности возникали из-за субъективных факторов и неспособности украинских чиновников вести конструктивный диалог.

Теперь же государство получило четкий алгоритм действий, который прописывает сферы влияния и зоны ответственности Нацбанка и Кабмина. Отныне оперативную помощь пострадавшим банкам и их финансовое оздоровление будет проводить НБУ, после чего он передаст их правительству. Стратегией же развития уже окрепших и национализированных учреждений будет заниматься Минфин.

Реанимация банков, признанных или объявивших себя неплатежеспособными, как и прежде, будет начинаться с введения временной администрации, назначаемой НБУ. Решение об этом регулятор в тот же день должен разместить на своем официальном веб-сайте, а на протяжении трех дней - в газете «Урядовий кур’єр» и «Голос України».

Закон № 1617-VI в определенной степени расширяет влияние НБУ на процесс оздоровление банковской системы и ограничивает вмешательство со стороны правительства. Кроме того, данный документ четче регулирует отношения между регулятором и временными администраторами. С одной стороны он расширяет права временной администрации, с другой – обязывает ее теснее сотрудничать с Нацбанком.

Временную администрацию возглавляет администратор, полномочия, компетенция и задачи которого достаточно подробно прописаны в законе. Так, он обязан приложить максимум усилий для приведения деятельности банка в правовое поле и в соответствие с финансовыми нормативами, обеспечить сохранение активов и документации банка, а также активов и документации аффилированных структур, в которых банк имеет участие в размере свыше 50%. Для более полной картины о состоянии банка, администратор обязан получить материалы диагностического обследования, заключение общепризнанной аудиторской компании о результатах оценки капитала банка, проведенной по методике, утвержденной НБУ. Все эти, процедурные требования раньше были прописаны в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который украинские власти подписывали с МВФ.

При этом, очевидно, для более оперативной и эффективной санации банков, принятый закон в определенной мере расширяет права временного администратора. Теперь он имеет возможность осуществлять ряд важных операций (уступка права требования, переведение долга, реорганизация банка и пр.), без уведомления должников, кредиторов и вкладчиков банка и без получения их согласия. Кроме того, данный нормативно-правовой акт существенно упрощает некоторые процедуры санации банка, в частности развязывает руки администратору для снижения уставного капитала, на что отныне также не требуется согласие кредиторов. К слову, данное положение очень огорчило банкиров, поскольку акционеры лишаются возможности поучаствовать в разделе остатков банка, однако учитывая, те убытки, которые они нанесли государству, это достаточно справедливое решение.

Не менее важным нововведением стало предоставление временному администратору прав самостоятельно отчуждать активы и обязательства банков, а также по согласованию с НБУ проводить реорганизацию управляемого им банка. Последняя процедура может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения или преобразования.

Несмотря на расширение влияния и компетенции временных администраторов, закон усиливает их подотчетность НБУ. Временные управляющие должны согласовывать с регулятором широкий перечень вопросов, регулярно информировать его о результатах деятельности в виде отчетов. В частности, временный администратор теперь обязан действовать на основе плана и программы финансового оздоровления банка, которые утверждает регулятор.

При этом, Национальный банк имеет право вносить дополнения и изменения в план действий временного администратора или план финансового оздоровления банка как до их утверждения, так и во время их выполнения. Регулятор также получает право отозвать банковскую лицензию и инициировать ликвидацию банка в любое время, когда придет к выводу, что финансовое оздоровление банка является невозможным.

Законом также был сокращен срок действия защитных мер для банков (с 6 до 3 месяцев), что должно повысить доверие к банкам. В то же время, депутаты протащили в документ норму, лоббируемую НБУ, согласно которой регулятор может продлевать действие защитных мер на полгода в банках, где временная администрация работала в момент принятия закона – 24 июля.

Нацбанк оперативно воспользовался новыми возможностями и пролонгировал еще на шесть месяцев мораторий на удовлетворение требований кредиторов на выдачу вкладов в большинстве банков.

Концептуально сам закон в части оздоровления банковской системы очень близок к тому перечню рекомендаций, который МФВ прописывает участникам своих кредитных программ, в том числе и Украине. Несмотря на неоднозначную оценку действий МВФ как института, технически его процедуры оздоровления банковской системы эффективны, поэтому в этой части Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков» выглядит колоссальным шагом вперед в сравнении с тем беспорядком, который царил в Украине в последние три квартала.

Прорывным, хоть и не достаточно прописанным, можно назвать введение ответственности собственников и менеджмента банков за его платежеспособность. Согласно закону, акционеры и руководители банков несут ответственность в соответствии с законодательством Украины за эффективное банкротство, доведение до банкротства или сокрытие устойчивой финансовой неспособности банков. Сама идея является очень востребованной, однако проблема в том, что ссылка «на ответственность в соответствии с законодательством Украины» является пустой, поскольку такой ответственности в украинском законодательстве попросту нет. Кроме того, большинство банков уже опустошены менеджментом и акционерами, а закон не имеет обратной юридической силы.

В конечном варианте в законе появилось несколько рыночных механизмов поддержания отечественной банковской системы. В частности, предусмотрено продлить до 1 января 2013 года освобождение от налогообложения вкладов физических лиц в банковских и небанковских финансовых учреждениях, освобождение от НДС реализуемого залогового имущества и пр.

А вот появившаяся в конечном варианте закона норма о создании по инициативе Кабмина так называемого санационного банка, может обернуться крайне деструктивными последствиями для экономики. Идея санационных или «плохих» банков является одной из антикризисных мер, рекомендуемых МВФ. В частности, в докладе Фонда, посвященном состоянию европейской экономики и возможностям выхода из глубокой рецессии, эксперты приводят очень сходные механизмы. В нем отмечается, что властям Евросоюза необходимо принять меры по обособлению плохих активов с тем, чтобы создать условия для быстрого экономического подъема. С экономической точки зрения, как и прогнозирует МВФ, это будет весьма действенной мерой, однако в Украине она будет иметь негативные последствия, которые девальвируют все ее позитивное влияние.

По замыслу его инициаторов, в него должны собрать все плохие активы, прежде всего, обесценившиеся ценные бумаги, и проблемные кредиты банков. Сама идея является весьма дискуссионной, поскольку де-факто частные банки перекладывают на государство собственные убытки и просчеты, что противоречит принципам рыночной экономики и здравого смысла.

Кроме того, в данном контексте достаточно остро стоит проблема оценки этих активов. Показательно, что даже страны СНГ отказались от этой идеи из-за боязни развития коррупции. Используя связи во власти, частный бизнес может легко выводить государственные деньги в обмен на свои пустые бумаги. В Украине же эти связи и вовсе гипертрофированы. Кроме того, стоит вспомнить, что как в конце 90-х, когда власти начали списывать налоговую задолженность, бизнес попросту перестал платить налоги, ожидая, что долги перед налоговыми органами в очередной раз аннулируют. Аналогичным образом, получив опыт перекладывания убытков на государство, банки после кризиса снова начнут проводить рискованные операции в надежде на то, что позже государство возьмет их риски на себя.

Алексей Молдован,

Центр антикризисных исследований

Для УНИАН