"Плохие долги" британских банков достигли 85 млрд. фунтов

Объем так называемых плохих долгов крупнейших банков Великобритании достиг 85 млрд. фунтов стерлингов за последние два года, сообщает k2kapita cо ссылкой на газету The Guardian.

Большую часть "плохих долгов" составляют просроченные платежи по ипотечным и корпоративным кредитам, на коней первого полугодия они составили 35 млрд. фунтов стерлингов.

Объем "плохих долгов" в банках HBOS и Lloyds достигает 28 млрд. фунтов стерлингов. Национализированный Royal Bank of Scotland за прошедшие два года накопил 16 млрд. фунтов плохих долгов, Barclays – 12 млрд., фунтов, Northern Rock – около 1,5 млрд. фунтов.