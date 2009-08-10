Госфинуслуг намерена аннулировать лицензии СК «Галактика»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена аннулировать лицензии страховой компании «Галактика».

Об этом сообщила в беседе с корреспондентом УНИАН член Госфинуслуг – директор департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений Галина ТРЕТЬЯКОВА.

Она напомнила, что Госфинуслуг приостановила лицензии СК «Галактика» и ФГ «Страховые традиции». «Будем подавать на аннулирование лицензии в ближайшее время», - сказала Г. ТРЕТЬЯКОВА.

Кроме того, она сообщила, что сегодня вводить временную администрацию в компании нецелесообразно, так как уже слишком поздно.

«Нет необходимости вводить временного администратора. Временный администратор вводится тогда, когда компания только становится неплатежеспособной, но есть возможность возврата ее в точку безубыточной работы, - отметила Г.ТРЕТЬЯКОВА. – Если мы не вводим временную администрацию, значит, уже поздно. Мы, к сожалению, начали работать с этими двумя субъектами (СК «Галактика» и ФГ «Страховые традиции» - УНИАН) слишком поздно».

Она также сообщила, что сегодня под надзор департамента временного администрирования могут попасть еще несколько страховых компаний.

«На сегодняшний день в департаменте временного администрирования кроме этих двух (СК «Галактика» и ФГ «Страховые традиции» - УНИАН) - и по ним решения о введении временной администрации не принимаем – я предложила перевести еще несколько компаний в наш департамент под наш надзор», - отметила Г.ТРЕТЬЯКОВА.

При этом она не уточнила, о каких именно компаниях идет речь.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Госфинуслуг приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика» (Киев) и ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» (Киев).

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Галактика» зарегистрировано в августе 1998 года. Уставный фонд компании – 50 млн. грн.

Чистая прибыль ЗАО по итогам 2008 года составила 10,989 млн. грн. против 13,378 млн. грн. годом ранее.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, к концу 2008 года 29,7537% акций страховщика принадлежало М.УДОВИЧЕНКО, 69,81516% акций владело ООО "Промышленная группа «Русь».

На начало июня председатель правления ЗАО «Страховая компания «Галактика» (Киев) Максим УДОВИЧЕНКО сконцентрировал 99,98% акций компании.