Межбанк: доллар снова вырос

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0290/8,0615, к 12:00 цены выросли – 8,0620/8,0750. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0430/8,0750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк объявил о покупке и продаже долларов США по курсам - 7,7400/7,7700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2537/0,2548, к 12:00 цены поднялись - 0,2548/0,2552. К закрытию цены откатились к уровню 0,2543/0,2550. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6900 (+0,1125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне 1,4170/1,4215.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3910/11,4415, к 12:00 цены ушли вверх - 11,4405/11,4615. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,4175/11,4650.