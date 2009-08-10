Эксперт: курс гривни можно стабилизировать

Без интервенций Национального банка Украины курс доллара будет в ближайшее время стремиться к уровню 8,2-8,3 грн., а при наличии интервенций можно будет стабилизировать курс на уровне 7,8-7,9 грн.

Такое мнение советника председателя правления АБ «Укргазбанк» Александра ОХРИМЕНКО приводится на официальном сайте банка.

По его словам, курс доллара сегодня зависит от того, как оперативно Национальный банк Украины будет изымать деньги из рынка через механизм своих депозитных сертификатов и насколько регулярно будет осуществлять валютные интервенции.

«Повышение золотовалютных запасов НБУ за счет очередного транша МВФ расширило возможности НБУ по продаже валюты на рынке. Но в целом проблему стабилизации курса доллара не решает», - говорит эксперт.

Спрос на иностранную валюту продолжается за счет возврата замороженных депозитов в «Родовид Банке» и как результат «увеличения (объемов – УНИАН) гривни, которая конвертируется в доллары», увеличения объемов скупки валюты банками и компаниями для расчетов по своим долгам с нерезидентами, а также роста импортных закупок. Пока поступление валюты от экспортных продаж остается на очень низком уровне и не способно компенсировать отток валюты по финансовым операциям, отмечает А. ОХРИМЕНКО.

На мировых рынках доллар продолжает дешеветь, говорит эксперт. "Курс доллара по отношению к евро уже достиг уровня 1,43 долл. за евро, и это не предел. В ближайшее время ориентиром для евро будет 1,45 долл.", - считает А. ОХРИМЕНКО.