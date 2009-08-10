ЕБРР предоставит кредит "УкрСиббанку"

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о выделении АКИБ «УкрСиббанк» на условиях субординированного кредита.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ЕБРР в Украине.

При этом в представительстве отметили, что говорить о размере кредита, а также сроках предоставления средств можно будет только после подписания соответствующего соглашения.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 июля составили 50,972 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 46,834 млрд. грн., обязательства – 45,695 млрд. грн., собственный капитал - 5,27 млрд. грн., уставный капитал - 5,28 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в первом полугодии 2009 года получил убыток в 831 млн. грн. против 185 млн. грн. прибыли годом ранее. В I квартале 2009 года банк получил убыток 851,822 млн. грн., чистая прибыль в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

В средине июля т.г. BNP Paribas (Франция) сконцентрировал 81,42% акций "УкрСиббанка", доля «Украинской металлургической компании» уменьшилась до 14,98%.

Общий объем деятельности ЕБРР в Украине к началу 2009 года составил 4,1 млрд. евро в рамках 170 проектов.