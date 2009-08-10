Украинский Профессиональный банк (УПБ) просит не дезориентировать клиентов

Украинский Профессиональный Банк обращает внимание общественности, что сокращенное название банка "УПБ" официально зарегистрировано и внесено в Устав банка в 2000 году.

Как сообщили УНИАН в "Укрпромбанке", в последнее время сокращенным названием "УПБ" во многих статьях СМИ ошибочно называют УкрПромБанк, что приводит к непониманию среди клиентов "Украинского Профессионального Банка".

В УПБ подчеркивают, что данное сокращение не может быть отнесено ни к какому другому юридическому лицу.

В УПБ также отмечают, что банк показывает позитивные результаты работы в текущем году. Так, за первое полугодие 2009 года финансовый результат деятельности ОАО "УПБ" составил 5`138,8 тыс. грн. Общие активы - 1 945,81 млн. грн. (за последний год выросли в 1,055 раз). Балансовый капитал ОАО "УПБ" 448`984 тыс. грн. Все требования, касающиеся формирования обязательных резервов, специальных резервов по активным операциям и исполнение обязательных нормативов, установленных Национальным банком Украины, исполняются в полном объеме.

Справка УНИАН. ОАО «Украинский Профессиональный Банк.» (УПБ) , г.Киев. Создан в 1992 г., имеет лицензию НБУ на выполнение всех банковских операций (Лиц. НБУ № 132 от 04.10.2001 г.).

Украинский Профессиональный Банк - это банк со 100% украинским капиталом, который не имеет внешних заимствований. 99.57% акций принадлежит ООО «УИФА», которое является подконтрольным Председателю Наблюдательного Совета Банка Балушке Е. М.

С 2002 года финансовые показатели Банка подтверждаются Международной аудиторской компанией «Deloitte & Touche».

В апреле 2009 г. компания «Кредит-Рейтинг» подтвердила Украинскому Профессиональному Банку кредитный рейтинг инвестиционного уровня «иаВВВ» (стабильный).

УПБ является членом Ассоциации украинских банков (с 1992 г.), Киевского кредитно-банковского союза (с 1994 г.), постоянным участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (с 2000 г), расчетным банком ПС «УкрКарт», участником Киевской международной фондовой биржи (с 2001 г.), Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев, уполномоченным банком Пенсионного фонда на право выплат пенсий и денежной помощи, ассоциированным членом ПС «/ISА International», членом группы пользователей S.W.I.F.Т., пользователем Reuters.