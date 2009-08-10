«Родовид Банк» переоформил 58% депозитов

С 3 августа в ОАО «Родовид Банк» было выдано депозитов на сумму 380 млн. грн., в том числе депозиты на сумму 221 млн. грн. (58% от выданных) были переоформлены на новые сроки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщал УНИАН, с 3 августа в ОАО «Родовид Банк» начали выдавать вклады клиентам.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,73 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства - 8,942 млрд. грн. Уставный капитал банка - 783 тыс. грн., собственный капитал «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.