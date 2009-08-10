Коллекторы выступают против лицензирования

Независимая ассоциация украинских коллекторских агентств (НАУКА) выступает против инициативы Кабинета министров Украины лицензировать деятельность коллекторских компаний.

Об этом УНИАН сообщил президент Ассоциации Роман КРИВОШЕЕВ, комментируя предложенные Кабмином изменения к статье 9 Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» (относительно регламентации коллекторской деятельности).

«Те нормы, которые содержит проект закона о лицензировании, достаточно жесткие, и это может способствовать монополизации рынка, – сказал Р. КРИВОШЕЕВ. – При таких условиях останутся две-три компании, которые будут соответствовать тем критериям, и не будет нормальной свободной рыночной экономики».

Он считает, что сейчас нужен законопроект, в котором будут предусмотрены только реестр, сертификация коллекторов, а не лицензирование. То есть проект, который определял бы стандарты и нормы без введения лицензирования.

НАУКА считает недопустимым ограничение конкуренции, создание препятствий к доступу на рынок коллекторских услуг, что, безусловно, произойдет в случае принятия законопроекта в предложенной редакции, поскольку лицензирование в том виде, в каком оно предложено в проекте закона, никак не поможет сделать рынок прозрачнее. Об этом говорится в письме, направленном Ассоциацией на имя министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

По словам Р. КРИВОШЕЕВА, Ассоциация украинских банков также отмечала, что законодательное регулирование коллекторской деятельности необходимо, но лицензирование может помешать развитию рынка, замедлить его рост и совершенствование.

В то же время он не уверен, что лицензирование коллекторской деятельности вступит в силу в ближайшее время, для его введения необходимо хотя бы полгода.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 6 августа внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» (относительно регламентации коллекторской деятельности).

Независимая ассоциация украинских коллекторских агентств (НАУКА) создана в апреле 2009 года. В состав ассоциации вошли коллекторские агентства "Авеста-Украина", "Икспоинт", "Независимое коллекторское агентство", "Агентство комплексной защиты бизнеса "Дельта М", Национальное коллекторское агентство "Зенит", "Бизнес Безпека", Creditexpress LLC и "Укрфинансы".